Gas, si allunga lo stop in Qatar. Bruxelles invoca austerity

L’allarme sul gas torna a suonare alla vigilia dell’inverno. QatarEnergy ha infatti esteso la clausola di forza maggiore e non sarà in grado di consegnare a Edison altri sei carichi di Gnl destinati al terminale Adriatic Lng. La sospensione delle forniture, iniziata ad aprile, si allunga così fino ai primi di dicembre. Complessivamente sono 35 i carichi interessati, per circa 4,6 miliardi di metri cubi di gas.

Il dato impone di tenere alta la guardia, anche perché la stretta sulle forniture qatariote non riguarda soltanto l’Italia. Secondo quanto riferito da Reuters, il Qatar ha esteso le notifiche di forza maggiore anche verso alcuni clienti asiatici. Con l’inverno ormai alle porte, la concorrenza tra Europa e Asia per le forniture disponibili di Gnl rischia dunque di aumentare.

L’Italia, però, arriva all’appuntamento in una posizione più solida. Il livello degli stoccaggi è sopra l’86%. Edison ha inoltre fatto sapere di aver già sostituito 23 carichi mancanti (2,3 miliardi di metri cubi) tramite fornitori alternativi. Il mercato non sta ancora reagendo. Ieri al Ttf di Amsterdam il gas ha registrato un calo dello 0,3%, a 71,8 euro per megawattora.

Ma Bruxelles preferisce non abbassare la guardia. Come anticipato dal Giornale, la Commissione Ue ha invitato i Ventisette a prepararsi anche attraverso misure di contenimento dei consumi. La lettera ai ministri dell’Energia del commissario Dan Jorgensen conferma che «la riduzione della domanda può rappresentare uno strumento efficace per contribuire a contenere i prezzi».