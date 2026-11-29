Dopo le scuse e i chiarimenti di Voodymyr Zelensky nella telefonata con la premier Giorgia Meloni che non ha nascosto il suo fastidio, il caso del raid ucraino in Libia contro due navi russe poteva considerarsi chiuso. Ma le opposizioni proseguono nel tentativo di strumentalizzare la vicenda.

Su tutti il leader 5 stelle Giuseppe Conte, secondo cui il mancato avviso ucraino «è il risultato della politica fallimentare di Giorgia Meloni», fingendo di ignorare che né gli altri partner europei né la Nato erano a conoscenza dell’iniziativa. Il solito Vannacci accusa: «Siamo deboli e ci portano la guerra a due passi da casa». Anche l’altro ex premier, Matteo Renzi, attacca: «Tajani ha detto avevo ragione, nessuno mi ha detto niente. Ma che bravo, vantati, non conti nulla e sei contento di dirlo a tutti». Pronta è arrivata la replica del ministro degli Esteri. «Zelensky è stato chiaro. Non si doveva fare un blitz violando l’integrità territoriale della Libia

ma è veramente triste che le opposizioni utilizzino false informazioni e per attaccare il governo mentre sulla politica estera serve grande coesione - spiega Tajani - Fare queste cose per cercare di recuperare consensi è privo di senso e dannoso per l’interesse nazionale».

Intanto mentre il negoziato è entrato nell’ennesima fase di stallo, da Kiev arrivano accuse nemmeno troppo velate verso i due inviati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner. Il presidente della commissione Esteri del Parlamento ucraino Oleksandr Merezhko, ha chiesto esplicitamente che vengano sostituiti: «Guardano all’Ucraina con gli occhi di Putin», ha detto. Ma al duo americano arrivano altre critiche. L’eurodeputata tedesca Marie-Agnes Strack-Zimmermann, presidente della commissione Sicurezza e difesa del Parlamento europeo, ha accusato Kushner di rilanciare la «pura propaganda del Cremlino», mettendo in dubbio la sua neutralità. Il motivo scatenante è un’intervista del genero di Trump che definisce Putin «un grande maestro della politica» che ha «mostrato moderazione», arrivando anche a definire il conflitto «una guerra per procura in cui l’Europa finanzia e arma l’Ucraina contro la Russia», uno dei principali punti della propaganda di Mosca. Non esattamente il migliore viatico in vista di un nuovo vertice di pace.