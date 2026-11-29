Altro che super militare. Roberto Vannacci, all’epoca di stanza a Mosca, otto giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina in un report indirizzato al ministero degli Esteri minimizzava il rischio di un’offensiva su larga scala. Per il generale (osannato oggi dalle sue truppe di civili militanti come infallibile) le manovre militari di Putin erano solo uno strumento di pressione sui negoziati. Eppure, ai confini dell’Ucraina erano ammassati almeno 150mila soldati russi. Dal resoconto stilato da Vannacci in persona emerge un generale dalla vista strategica tutt’altro che impeccabile. A dirlo è il documento, numero 270 dell’ambasciata italiana a Mosca, datato 16 febbraio 2022. Declassificato lo scorso 6 novembre. A renderlo pubblico su X è Marco Setaccioli. Tre pagine di valutazioni tecnico-militari redatte in previsione della visita a Mosca dell’allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio. A colpire è soprattutto il modo in cui Vannacci interpreta le informazioni in suo possesso. Il numero dei reparti russi in prossimità della frontiera ucraina, a suo giudizio, non era significativamente differente da quello rilevato nel marzo dell’anno precedente. Per lui le esercitazioni rientravano solo in un programma addestrativo. E mentre gli analisti parlavano di un probabile attacco lui lo negava. A sostenere le sue tesi anche la distanza di alcuni reparti dal confine, tra i 200 e i 400 chilometri. Per questo si diceva prudente: la movimentazione delle unità avrebbe potuto richiedere «tempi comunque non risibili» scriveva. Nelle conclusioni del dispaccio, l’allora addetto alla difesa definiva un intervento su larga scala volto alla conquista dell’Ucraina orientale «un’ipotesi poco probabile e di dubbio successo militare». Il generale contemplava la possibilità di operazioni circoscritte, finalizzate, per esempio, a stabilire una continuità territoriale tra la Russia e la Crimea. Un intervento su piccola scala avrebbe avuto «un’indubbia probabilità di successo», potendo contare, secondo Vannacci, anche sul sostegno di una parte della popolazione residente. Piuttosto pessimistica era poi la valutazione delle capacità di resistenza delle forze ucraine, che, una volta isolate e private del supporto logistico, avrebbero potuto continuare a combattere ricorrendo a tecniche di guerriglia. Eppure, la storia oggi gli da torto. L’Ucraina resiste, e la Russia incassa i colpi. Amaramente. Certo, Vannacci precisava che la sua analisi non teneva conto dell’insieme dei risvolti politici, economici e sociali di un’aggressione all’Ucraina. Roberto Vannacci usa spesso la sua divisa come «arma» politica per attrarre consenso. Simbolo di eccellenza infallibile e fedeltà.

Lo stesso lVannacci difende oggi il dispaccio: «Quel documento a mio parere è perfetto. È un’analisi tecnico tattica e a me competeva fare quello, non analisi politiche ed economiche. Scrivevo che un intervento militare su larga scala volto alla conquista dell’Ucraina orientale era un’ ipotesi poco probabile ed è quanto si è verificato».