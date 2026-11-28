La valigia, si vede nella foto che Francesca Albanese ha pubblicato sui social, non è sul letto ma davanti a quattro seggiole dell’aeroporto di San José. Il lungo viaggio però c’è stato: da Tunisi in Costa Rica via Parigi. Albanese, la non avvocato ma espertissima dell’Onu sui territori palestinesi, è stata fermata dalla polizia dell’aeroporto centroamericano per un «allarme internazionale per legami con atti terroristici». Il direttore dell’ufficio immigrazione, Homer Badilla, è stato perentorio: «Il soggetto rappresenta un profilo di rischio per la sicurezza nazionale», insomma roba seria.

Lei su Instagram ha protestato: «Conosci il volto dell’impero il giorno in cui gli tocchi i nervi o superi i suoi confini. È una vergogna, non mi sono mai sentita così umiliata in vita

mia». Potrebbero dire la stessa cosa i parenti di Monica Esposito, investita a Modena dall’islamico Salim El Koudri: il Giornale qualche settimana fa ha intercettato la Albanese proprio a Modena e lei ha risposto che non aveva un’idea sull’accaduto, perché vive all’estero e non era informata. Torniamo in Cosa Rica dove loro signora pro Pal, contesa da Conte e dalla Bonelli&Fratoianni che la vorrebbero candidata, era volata per ricevere una laurea honoris causa. Che poi, tra un’intervista e una denuncia sui social, ha ricevuto virtualmente collegata dal terminal.

La decisione di Costa Rica è stata applaudita dall’ambasciatore israeliano all’Onu, Danny Danon: «Coloro che sfruttano il proprio mandato per diffondere propaganda ignobile, legittimare organizzazioni terroristiche, profanare la memoria dei sei milioni di ebrei assassinati durante l’Olocausto e denigrare incessantemente Usa e Israele devono subirne le conseguenze». In Italia la sinistra si è scatenata.

Per Fratoianni è stato «inconcepibile». Poi ovviamente ha tirato in ballo il governo italiano. Come il sodale Bonelli: «Tajani oggi ha parlato di tutto. Su di lei nemmeno una parola». Per la dem Laura Boldrini «è stata una condotta indegna». Non erano ancora stati avvertiti (qualcuno li avverta) che l’ambasciatrice d’Italia in Costa Rica aveva già preso contatti con l’Albanese per assisterla. La Farnesina si è mossa in silenzio ed è stato chiesto l’ingresso nel Paese. La sinistra continua a strillare.