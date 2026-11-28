Le accuse, le polemiche, i sospetti, le mezze parole e il caos istituzionale. Poi il chiarimento e le scuse che riportano alla normalità i rapporti tra Roma e Kiev. «Oggi ho parlato con Giorgia Meloni. Abbiamo discusso delle problematiche che stiamo affrontando in questo momento ed è importante che ci comprendiamo a vicenda. Ho confermato che la recente operazione in Libia è stata condotta senza previo coordinamento con i nostri partner europei», ha scritto via social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «La nostra posizione a sostegno dell’Ucraina, a sostegno della nazione aggredita da una guerra di aggressione, non cambia. Ma questo non può mai venire prima della difesa dell’interesse nazionale italiano», ha spiegato la premier Giorgia Meloni. Caso chiuso, quindi, almeno parzialmente. Ma solo dopo una giornata ad altissima tensione.

L’attacco ucraino a due navi russe in Libia era diventato un caso, politico e militare. «Un bersaglio assolutamente legittimo», aveva detto Zelensky, aggiungendo però che «attacchi del genere delle forze ucraine non avvengono mai senza coordinarsi con i propri partner». E apriti cielo. «Il Presidente Meloni ha espresso la preoccupazione del Governo italiano per l’operazione condotta dalle forze ucraine nel porto di Bengasi. L’operazione ha violato la sovranità della Libia e rischia di estendere il conflitto al Mediterraneo - si legge in una nota di Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina nel percorso verso una pace giusta e duratura, ma ha precisato che questo sostegno non può tradursi nell’accettazione di iniziative che mettano a rischio la sicurezza dell’Italia e della regione. Il Presidente Zelensky ha confermato che l’operazione è stata condotta senza coordinamento preventivo con i partner. Ha assicurato di aver compreso le preoccupazioni italiane e si è impegnato a garantire una piena condivisione delle informazioni e una comunicazione diretta e costante». In precedenza, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aveva subito detto che Roma non era «a conoscenza delle intenzioni di Kiev di colpire nelle acque territoriali libiche» e che nessuno aveva avvisato le nostre forze, nemmeno quelle di stanza in Libia per poi ribadire: «Le parole di Zelensky chiariscono che il governo non ha mentito». «Zelensky ha detto una cosa falsa, falsa per l’Italia e anche per gli alleati. No, nessuno sapeva nulla dell’attacco, nessun alleato, né l’Europa né la Nato. Lo ribadisco in modo definitivo», aveva attaccato il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ed entrambi, quindi, dicevano il vero. Inutile quindi la scomposta reazione dell’opposizione con il leader M5s Giuseppe Conte che aveva tuonato: «Nonostante 4 anni e mezzo di sostegno economico finanziario e militare all’Ucraina, l’Italia non è considerata da Zelensky suo partner». Anche Matteo Renzi aveva attaccato l’Esecutivo: «Dopo le dichiarazioni di Zelensky e Tajani sappiamo che uno dei due mente. Sta mentendo Zelensky o sta mentendo Tajani? È una cosa gravissima». «Chiediamo che la presidente Meloni riferisca urgentemente in Parlamento. Gli italiani hanno diritto di sapere cosa succede a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste», ha detto invece Angelo Bonelli di Avs. Critiche e accuse evidentemente superate dai fatti.

Chi continua nel tentativo di cavalcare i fatti fornendo una narrazione parallela a quella reale è la Russia, con l’ambasciata di Mosca in Italia che in una nota da fantapolitica dice che «la Russia ha ripetutamente messo in guardia la comunità internazionale dai gravissimi pericoli insiti nell’ammiccamento al regime di Kiev. Il fatto che le Forze armate ucraine utilizzino il territorio di Stati vicini all’Italia per ampliare la zona delle operazioni militari contro la Russia dovrebbe, a nostro avviso, far finalmente aprire gli occhi all’Italia», si legge nella nota. Ma chi utilizza le acque del mediterraneo nel tentativo di aggirare le sanzioni internazionali è proprio la Russia. E le reazioni scomposte dimostrano come l’attacco ucraino abbia colpito nel segno. Ma non solo. Proprio ieri si è appreso che nei giorni scorsi un convoglio di navi russe che trasportava veicoli militari diretto in Libia ha cambiato la rotta e scortato da una fregata militare della marina russa, la Golovko, ha fatto marcia indietro e si trova ora fermo al largo delle coste dell’Algeria. A conferma di chi utilizza il Mediterraneo a scopi bellici.