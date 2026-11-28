Due giorni dopo, il dolore ha assunto i contorni di una crisi diplomatica. E dietro le immagini di una tragedia che ha spezzato due vite italiane in Kuwait, comincia a delinearsi una vicenda molto più grande di un attacco militare, di un’esplosione e di due protagonisti involontari della cronaca.

Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo non erano soldati, non partecipavano a un’operazione di combattimento. Erano due tecnici di Rheinmetall, spediti a fare il loro mestiere: manutenzione e assistenza alle antenne di rilevamento dello Skyguard, un sistema di difesa antiaerea in dotazione alle forze armate del piccolo emirato.

Secondo la ricostruzione riferita dal ministro degli Esteri Antonio Tajani al Senato, diversi velivoli iraniani avrebbero preso di mira installazioni militari kuwaitiane, compreso il centro di rilevamento nel quale operavano. I droni sarebbero stati intercettati, ma i detriti precipitati al suolo avrebbero investito i tecnici. Il capo della diplomazia italiana ha anche confermato che, secondo gli accertamenti comunicati dai kuwaitiani, il drone sarebbe stato costruito in Iran, precisando che non è ancora stabilito se sia stato lanciato direttamente dall’Iran oppure da una milizia alleata di Teheran.

Ed è qui che comincia il secondo capitolo della storia, quello diplomatico. Ieri Kuwait City ha convocato l’ambasciatore iraniano Totonji, consegnandogli una nota di protesta. Per il governo locale si tratta di un’aggressione alla sovranità nazionale. Teheran, invece, nega ogni responsabilità. Il ministro degli Esteri Araghchi, parlando con Tajani e con il collega kuwaitiano, si è detto disponibile a un’indagine congiunta. Ha anche definito l’episodio «sospetto», evocando una possibile operazione precostituita per alimentare il conflitto. Intanto la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio e altre ipotesi di reato.

La vicenda non si esaurisce nei rapporti tra Roma, Kuwait City e Teheran. Dal 28 febbraio, con gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran, la regione è diventata un sistema di vasi comunicanti militari. L’Iran sostiene di colpire installazioni e infrastrutture collegate alle operazioni contro la Repubblica islamica. I Paesi del Golfo denunciano violazioni della propria sovranità e attacchi che minacciano la loro sicurezza. Il Kuwait, per posizione geografica e rapporti con Washington, è particolarmente esposto. Nelle settimane precedenti erano già stati segnalati attacchi con droni contro apparati militari, compresa la base di Ali al-Salem. Roma aveva del resto già ridotto la propria presenza militare nel Paese. Tajani aveva ricordato in Parlamento, l’8 ottobre, il trasferimento della maggior parte dei soldati italiani, lasciando soltanto un nucleo ristretto. Ma la morte di Saccoccio e Lo Russo dimostra che ritirare i soldati non significa mettere al riparo i cittadini.

A Bruxelles von der Leyen richiama il legame tra sicurezza del Golfo ed europea. Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Giordania, Emirati e Onu hanno condannato l’attacco. Il Bahrein ha chiesto l’intervento delle Nazioni Unite. Non è difficile capire perché. Nel Golfo passano risorse energetiche, rotte commerciali e interessi industriali essenziali per l’Europa. E ci sono migliaia di lavoratori europei che rendono possibile il funzionamento di attività strategiche. Antonio Saccoccio, dopo vent’anni nell’emirato, era vicino alla pensione. Emanuele Lo Russo aveva appena cominciato a costruire il proprio futuro professionale. Nel frattempo l’ambasciatore italiano in Kuwait, Lorenzo Morini, è in contatto con le autorità e le famiglie. Il rientro a Roma delle salme avverrà dopo il completamento degli accertamenti locali. Probabilmente entro lunedì.