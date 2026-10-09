L’ultima di Salis e compagni: è morta per colpa della destra

Qualcuno li aiuti, se ci riesce. Ilaria Salis, santa patrona delle case altrui, dal pulpito di Strasburgo poche ore prima della morte dell’anziana Maricarmen aveva detto che «ci sono milioni di persone che si ammazzano di lavoro per pagare l’affitto o il mutuo», ovviamente Salis inclusa. Maricarmen viveva a Madrid e il premier socialista Sánchez quando la signora era ancora viva l’ha usata come feticcio per l’approvazione della nuova legge sulla casa, che però è crollata in parlamento costringendo l’idolo di Elly, Giuseppe e della Bonelli&Fratoianni a convocare elezioni per la quarta volta in sei anni.

Salis durante la sessione plenaria ha fatto tintinnare le chiavi, invitato alla lotta, sotto il suo video ha pubblicato l’immagine del pugno chiuso, ma qualcuno avverta l’europrodigio da 16mila euro al mese che la Spagna dal 2018 è stata governata dalla sinistra, anche quella radicale come Avs. Alla Salis (e al fumantino papà) torniamo subito. Prima riferiamo dell’ultimo colpo di pinna della sardina di Elly, Raffaele Giuliani, l’autoproclamatosi divulgatore social, riccioluto come l’allora capo delle Sardine, Mattia Santori.

«Maricarmen è stata uccisa, il capitalismo uccide», ha picchiettato sui tasti. «Chi sta con i padroni, nella fattispecie le destre, uccide. Con quale coraggio il Partito Popolare, Vox e Junts ripudiano la tutela dei più fragili? Con quale coraggio le destre si professano parte del popolo?». Il divulgatore ha tutto sotto controllo. «Con quale coraggio dopo quattro anni di sciagura Meloni, Salvini parla ora di piano casa proponendo una cifra insufficiente come dieci miliardi? Con quale coraggio credono di rappresentarci?». Giuliani ha un nuovo guizzo: «Nemici del popolo. Nemici degli italiani». Il divulgatore, ma non capiamo se si tratti di un riferimento autobiografico, ha poi citato Gramsci: «Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza».

Riecco la Salis: «Ci sono pochi privilegiati che possono permettersi di vivere senza lavorare». E chi saranno? «Basta con la rendita parassitaria, non dev’essere una fonte di guadagno», quindi la casa come fonte di beneficenza. «Le occupazioni», ha risposto a Strasburgo alla leghista Isabella Tovaglieri, «sono il sintomo della crisi abitativa che voi non volete affrontare». Ci ha pensato papà Roberto, rispondendo su X a Marco Lisei (Fdi), a spiegare le cose a Ilaria: «Certamente non si vuole un governo come quello desiderato dai vostri alleati di Vox che ha portato alla morte una cittadina sfrattata in barella».

In casa Salis è tutto chiaro.