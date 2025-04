Meloni incontra Musk a Washington: "Felice di rivederti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo avere indubbiamente raggiunto un successo politico e comunicativo nell’incontro con Donald Trump, il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, è riuscito ad incontrare anche Elon Musk, patron di Tesla e braccio destro dell’inquilino della Casa Bianca. A dimostrazione del legame politico e strategico tra i due, il premier, questa mattina, ha postato sui social un video del saluto al tycoon alla Casa Bianca in compagnia di Trump.

“Contenta di rivedere a Washington il mio amico Elon Musk". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X. Le immagini del video a corredo mostrano la premier che si avvicina al numero uno di SpaceX e Tesla e lo saluta con due baci sulle guance, alla presenza del presidente Usa, Donald Trump. “Come stai?”, dice l’inquilina di Palazzo Chigi incontrando il tycoon. “È bello vederti”, risponde Musk. E la premier aggiunge: "È un piacere". Nella breve clip su X si vede anche la delegazione italiana che ha preso parte al bilaterale di ieri alla Casa Bianca.

Non è la prima volta che la leader di Fratelli d’Italia dimostra di apprezzare il lavoro di Musk sia nell’ambito spaziale sia nella sua avventura su X, il vecchio Twitter. Durante l’Atlantic Council a New York, solo pochi mesi fa, Musk aveva riservato parole al miele nei confronti della Meloni. È un onore essere qui per consegnare questo premio ad una persona che è addirittura più bella dentro che fuori.

Ha fatto un lavoro incredibile come premier, con una crescita e un'occupazione record”, aveva spiegato Musk per presentare Meloni e consegnarle il prestigioso Global Citizen Award 2024. Il patron di Tesla aveva poi sottolineato i risultati economici dell’Italia e la “crescita da record” dovuta all’operato del governo Meloni.