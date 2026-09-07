Merz fa autocritica: “Non abbiamo stabilito un contatto emotivo con la gente”. Cdu scossa nelle fondamenta: “Ora coesione”

All’indomani dal voto in Sassonia-Anhalt, fa autocritica il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Durante la riunione del comitato esecutivo federale della Cdu di oggi ha pronunciato parole chiare. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Merz si è detto sconvolto dal successo dell’AfD: “Abbiamo una Costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra, ma il nostro sistema partitico sta subendo uno sconvolgimento”, le parole del leader della Cdu: “Questo scuote il nostro partito nelle fondamenta”, ha aggiunto.

Merz ha detto con tono autocritico che la Cdu non è riuscita a “stabilire un contatto emotivo con la gente”. Il partito ha perso “in modo drammatico” le elezioni secondo il Kanzler che ha fatto un appello alla coesione: “Ce la possiamo fare solo se parleremo apertamente dei problemi all’interno della dirigenza”.

“Siamo tutti profondamente scioccati, non ci aspettavamo un risultato del genere ma dobbiamo accettarlo, queste sono le regole della nostra democrazia”, ha aggiunto. “Con gli eventi di ieri non è cambiato qualcosa solo in Sassonia-Anhalt ma in tutta la Germania e questo risultato avrà ripercussioni anche a livello internazionale”. “Devo ammettere che questa è la sconfitta elettorale più devastante che la Cdu abbia mai subito da anni, persino da decenni”. Ancora: “Ciò avrà ovviamente delle conseguenze, tra due settimane ci saranno altre due elezioni e dovremo nuovamente analizzare i risultati”. Ancora: “Qualcuno sta gioendo di questo risultato” anche perché si è tentato “di destabilizzare il Paese” in vista delle elezioni.