Multato l'aereo della Ong che sorvolava il Mediterraneo in cerca di migranti

Centomila euro di multa per aver sorvolato il Mediterraneo in cerca di migranti in difficoltà: il 5 settembre 2025 il velivolo Colibri 2 dell'associazione francese Pilotes Volontaires, partner di diverse organizzazioni umanitarie, che operano sul Canale di Sicilia, è stato fermato per 20 giorni dalle autorità italiane. "Questa procedura - spiega l’organizzazione - si inserisce in una tendenza preoccupante: la criminalizzazione sistematica degli attori civili impegnati nella ricerca e soccorso in mare. In soli pochi mesi, i nostri partner hanno visto le loro navi e i loro aerei bloccati e le loro missioni ostacolate da multe arbitrarie. Ogni fermo, ogni sanzione, si traduce concretamente in vite perse in mare. Con questa decisione, l’Italia prosegue la sua politica repressiva e compie un ulteriore passo nella volontà di tenere Ong e associazioni lontane dalle loro aree di operazione".

L'Ong non ci sta

L'associazione contesta i fermi accompagnati da una multa esorbitante e denuncia questo decreto e le sue conseguenze. Peccato che l'associazione operi sul territorio italiano. " La multa inflitta a Pilotes Volontaires - prosegue l’organizzazione - non ha nulla a che vedere con un presunto rispetto della legge: rappresenta invece un accanimento amministrativo con l’obiettivo politico di soffocare e far sparire le organizzazioni civili di soccorso nel Mediterraneo centrale, in particolare dopo l’adozione del decreto-legge Flussi. Eppure, i tribunali italiani, fino alla Corte costituzionale, hanno ricordato che qualsiasi decisione fondata su norme punitive e discriminatorie che eludono il diritto marittimo internazionale deve essere considerata illegale e illegittima. Il decreto legge Flussi, che impone tra l’altro di avvertire sistematicamente la cosiddetta «guardia costiera» libica, ne è una perfetta illustrazione: è illegale, illegittimo e contrario ai diritti umani".

Le richieste all'Italia

Infine, le richieste all'Italia dall'immediato rilascio della Colibrì 2 con la rispettiva revoca delle sanzioni finanziarie. L'abrogazione del decreto legge flussi. La fine del sostegno finanziario, materiale e operativo da parte dell'Unione Europea e dell'Italia alle cosiddette guardie costiere libica e tunisina. "Chiediamo a cittadini, organizzazioni e istituzioni di sostenerci nella nostra azione legale contro questo fermo e nei nostri sforzi per consentire alla Colibrì 2 di tornare operativa - concludono -. Lottiamo insieme per il rispetto della vita e della dignità umana, per la libertà di movimento per tutti e senza condizioni, nonché per il diritto del mare".

Cosa dice il decreto legge flussi