Negli aeroporti spuntano presidi anti-ebrei

C’è un branco di fanatici in Italia che vuole controllare gli aeroporti allo scopo di escludere Israele dalle rotte internazionali, ovvero organizza presidi perché all’arrivo dei loro innocui viaggi di turismo uomini donne e bambini vengano, quando arrivano, terrorizzati da una presenza ostile e aggressiva, cosicché gli israeliani non possano più venire in Italia. Gli israeliani? Beh, questo, è ovvio, deve dissuadere dal viaggiare un po’ tutti gli ebrei, odiati sionisti: stiano a casa, anzi chiusi in casa. Secondo il dettato antisemita comune che li assedia a scuola, all’università, in ferie, al lavoro, fanno parte della cricca di assassini genocidi che compie pulizie etniche e spara ai bambini per divertimento. La fonte degli attivisti si può immaginare che siano i social media antisemiti e i panel tv che traggono notizie da Al Jazeera. Un gruppo dal nome «Giovedì Bianco» da tempo svolge la sua attività all’aeroporto di Cagliari dove i turisti provenienti da Tel Aviv vengono accolti da urla di «Free Palestine», seguiti da canti di odio mentre recuperano le valige e guadagnano il corridoio mentre i bambini tremano. Israele adora l’Italia: proprio oggi, giovedì, «Giovedì Bianco» invita a perseguitare gli ebrei negli aeroporti di Verona, Cagliari, Milano Linate, Roma Fiumicino, Venezia, vuole denunciare il governo che insiste col «mantenimento delle rotte aeree con Israele». Ci sono orari e descrizioni dell’azione prevista, ovvero la cancellazione dalla scena internazionale (come per lo sport, la cultura, la musica, la medicina) la sparizione di Israele e degli ebrei al mondo. Non sono i primi. Oggi, aggredire i viaggi colpisce la libertà di movimento, di istruzione, di scambio del mondo libero. Ma non degli ebrei. Gli aeroporti sono stati già violati e sottoposti a regole molto pesanti a causa del terrorismo degli attacchi palestinesi e islamisti. E adesso un’altra aggressione agli ebrei viola un principio di convivenza internazionale. Un comma: dai numeri di telefono sul sito del boicottaggio, forse si può risalire ai fautori di questa geniale idea?