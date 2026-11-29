Otto anni fa bastarono dodici deputati regionali di Vox per mandare all’opposizione i socialisti andalusi dopo quasi quattro decenni di governo. Allora in pochi, fuori dalla Spagna, conoscevano il nome di Santiago Abascal. Oggi lo conosce bene anche Pedro Sanchez, che al pericolo di una destra al potere con Vox ha dedicato più di una campagna elettorale. Con un risultato, almeno su questo fronte, piuttosto modesto. Il voto di oggi consegna ad Abascal un partito ben più forte di quello uscito malconcio dalle urne nel 2023. I dati attuali parlano chiaro: con lo spoglio ancora in corso, Vox si attesta al 16,2%, circa quattro punti in più delle elezioni del 2023.Incredibile balzo in avanti per quanto concerne i seggi: 49, sedici in più rispetto a quattro anni fa. Ed è il punto più alto di una parabola cominciata con una scommessa che per anni era sembrata persa.

Quando Vox nacque, nel dicembre del 2013, il primo bersaglio era in casa. Abascal e gli altri fuoriusciti dal Partito popolare rimproveravano a Mariano Rajoy troppa prudenza, a cominciare dalla difesa dell’unità nazionale. Gli elettori, per la verità, non mostrarono particolare entusiasmo. Alle Europee del 2014 persino un volto noto come Alejo Vidal-Quadras, già vicepresidente del Parlamento europeo, mancò il seggio. Anche le due successive elezioni politiche lasciarono Vox fuori dal Congresso. A cambiare le prospettive di Abascal fu la sfida indipendentista catalana del 2017. Quella che fino al giorno prima poteva sembrare una disputa tutta interna alla destra su quanto fosse arrendevole Rajoy era diventata una questione molto concreta per milioni di spagnoli.

La prima breccia si aprì però all’altro capo del Paese. Nel dicembre 2018 i dodici eletti di Vox in Andalusia garantirono l’appoggio esterno al governo del popolare Juanma Moreno con Ciudadanos. Nell’aprile successivo Abascal portò a Madrid i suoi primi 24 deputati. A novembre, quando gli spagnoli furono richiamati alle urne, diventarono 52. Con oltre 3,6 milioni di voti Vox era già la terza forza del Paese. Poi arrivò il luglio 2023, il passaggio che aiuta più di ogni altro a misurare il risultato di oggi. Il PP di Alberto Núñez Feijóo vinse le elezioni, Vox scese da 52 a 33 seggi e alla destra mancarono i numeri per governare.

A offrire ad Abascal un argomento per ripartire provvide lo stesso Sanchez. Per restare alla Moncloa, il leader socialista aveva bisogno dei sette deputati di Junts. E nell’accordo con il partito di Carles Puigdemont entrò quell’amnistia per gli indipendentisti catalani di cui nel programma elettorale del Psoe non c’era traccia. Per Vox, che aveva costruito le sue prime fortune sulla difesa dell’unità spagnola, era difficile immaginare un favore politico più grande. Ogni volta che da sinistra partiva la lezione sui rischi di un accordo tra Feijóo e Abascal, a quest’ultimo bastava ricordare con chi, e a quale prezzo, Sanchez avesse fatto il proprio.

Il resto della risalita si è giocato soprattutto sull’immigrazione e nei rapporti, spesso burrascosi, con i popolari. Nel 2024 Abascal ruppe cinque coalizioni regionali dopo il via libera del PP alla redistribuzione dei minori migranti non accompagnati. Una scelta che lasciò Vox con meno incarichi e un interrogativo sulla sua affidabilità come alleato. Eppure, tra l’Estremadura e l’Aragona, la Castiglia e León e la stessa Andalusia, l’ultimo ciclo di elezioni regionali ha riportato i popolari al tavolo con Abascal. È qui che il boom di queste elezioni acquista tutto il suo peso. Nel 2018 a Vox bastava votare la fiducia a un presidente popolare per festeggiare la fine di un feudo socialista. Oggi Feijóo sa, per averlo già visto accadere nelle regioni, quanto sia cresciuto nel frattempo il prezzo di quei voti.