Piano Mattei secondo Mainetti: "Opportunità storica per il Sistema Italia"

“Accolgo con profonda soddisfazione la pubblicazione della Terza Relazione Annuale del Piano Mattei per l’Africa. Questo documento restituisce l’immagine di un disegno ambizioso, tradotto già oggi in risultati concreti e tangibili, capaci di rafforzare la cooperazione tra Italia e continente africano”. Lo ha dichiarato Valter Mainetti, Presidente di Società per le Condotte d’Acqua 1880, in merito alla Terza Relazione Annuale sullo stato di attuazione del “Piano Mattei per l’Africa” trasmessa al Parlamento.

“In qualità di Presidente della Società per le Condotte d’Acqua 1880, non posso che sottolineare il ruolo centrale che i grandi operatori infrastrutturali italiani sono chiamati a svolgere nella realizzazione dei progetti strategici previsti dal Piano. Nel solo anno appena trascorso, il Piano Mattei ha visto deliberare oltre 1,2 miliardi di euro di investimenti tramite il Fondo Italiano per il Clima, ha mobilitato oltre 4 miliardi di euro di garanzie SACE, e coinvolge oggi 18 Paesi africani partner. Tutto ciò in sinergia con le principali istituzioni finanziarie internazionali come Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo, UNDP, IFAD, FAO e Commissione Europea. Il Piano Mattei fonda il proprio successo su una logica di partenariato paritario e ascolto reciproco, puntando sull’identificazione congiunta delle priorità con le comunità locali e sulla promozione di modelli di crescita capaci di lasciare valore nei territori”.

“In questa prospettiva - continua Mainetti - si inserisce anche il progetto che Condotte 1880 sta finalizzando in Uganda, per la realizzazione di una linea ferroviaria di circa 62 chilometri tra Tororo, nodo ferroviario al confine con il Kenya, e Majanji, nell’area orientale del Lago Vittoria, dove è prevista la costruzione di un porto destinato principalmente al traffico merci. L’infrastruttura, sviluppata in consorzio con imprese italiane specializzate, punta a rafforzare i collegamenti logistici regionali, ridurre i costi di trasporto e facilitare l’accesso ai mercati. Progetti di questo tipo dimostrano come le infrastrutture possano diventare veri motori di sviluppo, generando opportunità economiche e occupazionali e favorendo allo stesso tempo la crescita delle competenze locali”.

“Società per le Condotte d’Acqua 1880 - sottolinea Valter Mainetti - rinnova il proprio impegno ad affiancare Governo e istituzioni nell’attuazione dei grandi progetti infrastrutturali previsti dal Piano Mattei, consapevole che il successo di questa strategia rappresenta una opportunità storica non solo per la crescita dell’Africa, ma per la costruzione di una nuova proiezione internazionale per tutto il Sistema Italia.

Investire oggi in Africa, nel solco del Piano Mattei, significa per le imprese italiane mettere al servizio della collaborazione internazionale il meglio delle nostre competenze e contribuire alla creazione di valore condiviso, crescita sostenibile, stabilità e benessere diffusi”, conclude Mainetti.