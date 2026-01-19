Leggi il settimanale
Personaggio della settimana |L'errore

Rocco Tanica smonta Francesca Albanese e bacchetta la "cura" della relatrice Onu

La relatrice speciale scivola sul lessico nel tentativo di zittire le critiche sul suo silenzio verso Teheran ma l'artista non fa sconti

Francesca Albanese sull'Iran dice che preferisce non esporsi e non rilasciare dichiarazioni perché, d'altronde, quello non è il suo campo operativo, essendo lei relatrice speciale dell'Onu per la Palestina. Tutto bene, è giusto e sacrosanto non esporsi su temi che non sono di propria competenza. Peccato che non abbia fatto lo stesso ragionamento quando si è trattato di commentare il blitz Usa in Venezuela, con conseguente critica alle strategie economiche americane. Nemmeno quello è un suo ambito di ricerca e di azione, eppure non si è fatta molti problemi a dire la sua. Per altro, sul regime teocratico iraniano, non è nemmeno così difficile trovare spunti per evidenziare le criticità di gestione, partendo dalle migliaia di morti di queste settimane di proteste. Ma è solo uno spunto. Ma Albanese no, sull'Iran è ferma nella sua linea e anzi, accusa chi le chiede un commento di non capire di cosa parla. O forse no? Perché in effetti il suo messaggio presenta delle ambiguità, che perfino il maestro della satira Rocco Tanica è intervenuto per un commento tagliente.

"Perchè sono la relatrice Onu sul territorio Palestinese occupato. Non mi 'spendo'. Mi dedico con rigore al mandato Onu conferitomi, e che svolgo gratuitamente, così come fa la mia collega, Mai Sato, relatrice Onu sull'Iran. La buona notizia è che l'alfabetismo funzionale si cura", ha risposto Albanese su X a un utente che le chiedeva proprio perché non si stesse spendendo per l'Iran. Una risposta che presenta evidenti criticità evidenti a tutti ma è soprattutto la parte finale a destare le maggiori perplessità, visto che Albanese sostiene che l'alfabetismo funzionale si cura. L'alfabetismo funzionale è la capacità di una persona di usare le abilità di lettura, scrittura e calcolo in modo efficace nelle situazioni della vita quotidiana, che è l'esatto opposto dell'analfabetismo funzionale, al quale Albanese voleva certamente riferirsi. Anche se c'è chi su X ha offerto una lettura alternativa: "Ma credo che lei voglia curare proprio l'alfabetizzazione".

Rocco Tanica si è inserito nella polemica innescata dalla risposta di Albanese con uno dei suoi affilati commenti: "L'Istituto Tecnico Alberghiero di Ariano Irpino non è mai decollato davvero".

Se l'obiettivo di Albanese era rivendicare il rigore del proprio mandato, l'effetto ottenuto è stato l'esatto opposto, prestando il fianco a una satira che non perdona nemmeno la minima sbavatura lessicale, figuriamoci un errore simile, specialmente quando questa viene utilizzata per dare una lezione di superiorità intellettuale agli interlocutori.

