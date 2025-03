Telefonata Salvini-Vance, il vicepremier: "Presto sarò negli Usa"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un dialogo cordiale e concreto di 15 minuti per ribadire l’amicizia e rafforzare la partnership tra Italia e Stati Uniti ma anche per progettare una missione a Washington. Nel pomeriggio il vicepremier Matteo Salvini ha avuto un colloquio telefonico con il vicepresidente americano J. D. Vance.

Come confermato in una nota dalla Lega, i due politici hanno acceso i riflettori sulle “opportunità di cooperazione tra i due Paesi”. Salvini ha anche anticipato la volontà di una missione negli States con imprese e investitori. Come evidenziato dal Carroccio, il ministro delle Infrastrutture “ha evidenziato le eccellenze italiane anche nel campo delle infrastrutture stradali e ferroviarie e ha riconosciuto l'eccellenza americana nel campo della connessione satellitare”.

“Con Vance totale condivisione di obiettivi cruciali come pace in Ucraina, controllo dei confini, difesa dei nostri valori. Aspetto il Vicepresidente alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che sono certo saranno una straordinaria occasione di promozione internazionale per l’Italia” le parole di Matteo Salvini. Così, invece, Vance su X: “Ho avuto una buona conversazione oggi con il mio amico, il vicepremier Matteo Salvini, e l'ho ringraziato per la calorosa accoglienza riservata a Usha in Italia durante le Special Olympics di Torino”. Il vice di Trump ha inoltre aggiunto di non vedere l’ora di visitare l’Italia.

Sul dialogo tra Salvini e Vance è intervenuto anche Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk. "Felice del colloquio Salvini e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D.

Vance" le sue parole sull'ex Twitter: "Si è parlato di tecnologie americane come i satelliti, tema molto caro all'amministrazione che guarda con attenzione le scelte degli alleati. Il riconoscimento di Salvini della leadership americana sui satelliti, grazie a Elon Musk, rafforza i rapporti bilaterali tra i due Paesi”.