Trump finisce tra i “rifiuti pericolosi”: l’Iran si unisce alla gogna social dopo la disfatta alle midterm

La sconfitta di Donald Trump alle midterm ha scatenato una valanga di meme in rete nei quali il presidente degli Stati Uniti viene schernito, usando scene dal suo passato, le sue ossessioni e la sua vita personale. A contribuire al flusso di contenuti, per lo più generati con l’ausilio dell’AI, anche l’ambasciata dell’Iran in India.

Sull’account ufficiale della missione diplomatica su X è apparso un breve video in cui si vede un finto Trump, giacca sbottonata e cravatta rossa di rito, viene sollevato da quattro dipendenti della Casa Bianca che lo gettano in un bidone per ‘’rifiuti pericolosi’’, per poi richiuderlo.

Trump finisce nei rifiuti tossici: l'ironia dell'Iran dopo il voto negli Usa (Ansa)

Quanto all’Iran, Reuters documenta una provocazione ancora più significativa: il quotidiano iraniano Hamshahri ha pubblicato una prima pagina con Trump bendato e a capo chino, accompagnata da un titolo sull’ombra dell’Iran sulle elezioni americane. Il riferimento è alla crisi degli ostaggi del 1979, di cui proprio il 4 novembre ricorre l’anniversario.

Non si tratta di un caso isolato. Quest’anno le ambasciate iraniane hanno trasformato X in un campo di battaglia. L’ambasciata indiana non è nuova a questo tipo di comportamento. Dopo l’annuncio del cessate il fuoco, ha pubblicato un’immagine generata dall’AI di Trump inginocchiato davanti a una statua di un cavaliere che sventola la bandiera iraniana. Ad aprile, ancora, il consolato iraniano di Mumbai aveva affermato che Trump necessitava di una “disintossicazione culturale a senso unico” dopo che aveva condiviso un post in cui definiva l’India un inferno. New Delhi aveva definito l’affermazione superficiale e di cattivo gusto.