Salvini: "Da Ue toni bellici, si lavori con gli Usa". FI: "Mantenere la calma"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il giorno dopo lo scontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump alla Casa Bianca, Matteo Salvini è intervenuto su X con un nuovo commento sulla situazione geopolitica mondiale: " Dopo tre anni di guerra e centinaia di migliaia di morti, è giunta l'ora della Pace ". Se a Bruxelles, continua il leader della Lega, " qualcuno ancora usa toni bellici, come quasi tutti i "giornalisti" italiani (con poche valorose eccezioni), l'Italia ha il diritto e il dovere di lavorare, insieme agli Stati Uniti e a tutti quelli che con tenacia e coraggio cercano di evitare una Terza Guerra Mondiale, per restituire ai nostri figli un futuro di pace e prosperità ".

Nella serata di ieri, il vicepremier italiano aveva rilasciato una prima nota nella quale invocava: " Obiettivo pace, basta con questa guerra! Forza Donald Trump ". Intervenendo poi al Forum in Masseria nella serata di ieri ha dichiarato che " Trump è la campanella dell'ultimo giro anche per l'Europa stessa. Trump è il futuro con tutte le sue incognite ". L'Italia, ha aggiunto, " è il governo più stabile di tutto il continente europeo e può avere un ruolo fondamentale per gli Usa ", con i quali, ha ricordato, " abbiamo un rapporto diretto ". Macron, " che vola a Washington a nome di chi? Non rappresenta nemmeno il 15% dei francesi ".

Raffaele Nevi, portavoce nazionale di FI, ad Agorà Weekend, ha dichiarato che " dobbiamo cercare di mantenere la calma, essere molto attenti e responsabili. Ognuno esprime le sue posizioni, Matteo Salvini ad esempio lo sappiamo bene, da tempo è molto affascinato da Trump, ma al di là di tutto, noi dobbiamo costruire le condizioni affinché quello che sta accadendo non sfoci in una nuova tensione tra Ue e Usa ". Ora, ha proseguito Nevi, " dobbiamo cercare di ritrovare le ragioni dello stare insieme e fare in modo di sostenere Zelensky e al tempo stesso dialogare anche con Putin per arrivare alla pace. Non è facile, ma ci dobbiamo provare e questo è ruolo dell' Italia se vuole veramente essere un Paese proattivo, altrimenti ci mettiamo da una parte e tifiamo o per Trump o per Zelensky ". Le tifoserie, ha proseguito, " non vanno mai bene in questa situazione, noi dobbiamo essere quelli che provano a far superare l'impasse nella quale l'Occidente evidentemente si trova in questo momento ". Dopo l'incontro di ieri alla Casa Bianca fra Volodymir Zelensky e Donald Trump, il vicepremier Antonio Tajani ha spiegato che " oggi non si sono fatti passi in avanti ma c'è tempo. Abbiamo sempre detto che non era una questione di settimane, che se si può arrivare a una pace sarà a fine estate. Entro quest'anno si può arrivare a una pace, ma deve essere una pace giusta. bisogna fare in modo di trovare un modo di confrontarsi. Ma è presto per dirlo, ci sono troppe variabili ". Per il ministro degli Esteri " è troppo presto per parlare di scelte di inviare i militari. Non credo che si possano inviare militari della Nato e di Paesi europei ".

Nelle prossime ore a Londra si terrà un incontro internazionale convocato dal premier britannico Keir Starmer al quale partecipa anche Zelensky. A quanto apprende l'Adnkronos, ieri il premier italiano ha incontrato entrambi i suoi vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani, proprio in vista della riunione di Londra di domenica. " Non un vertice ", puntualizzano fonti di governo, " dopo i Cdm i tre si incontrano su tutto " e ovviamente, sul tavolo, non sarebbe mancato il dossier ucraino.

La linea del capo del governo sulla questione della sicurezza di Kiev è nota: una pace giusta e duratura per Kiev si ottiene solo se saranno assicurate al Paese di Zelensky idonee, in modo da scongiurare il ripetersi di quanto accaduto negli ultimi tre anni e affinché le Nazioni europee che avvertono maggiormente la minaccia russa possano invece sentirsi protette.