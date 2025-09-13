Ucraina: Trump: "Se Nato farà come dico io guerrà finirà rapidamente"

"Se la Nato farà come dico io, la guerra finirà rapidamente e tutte quelle vite saranno salvate! In caso contrario, state solo sprecando il mio tempo e il tempo, l'energia e il denaro degli Stati Uniti". È quanto scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una lettera inviata "a tutti i paesi della Nato e al mondo" e pubblicata sul social Truth. "Questa non è la guerra di Trump (non sarebbe mai iniziata se fossi stato io il presidente!), è la guerra di Biden e Zelensky", aggiunge, "io sono qui solo per aiutare a fermarla e salvare migliaia di vite russe e ucraine (7.118 vite perse solo la scorsa settimana. Pazzesco!)".



Il presidente americano ha aggiunto: "L'imposizione da parte della Nato, come gruppo, di dazi dal 50% al 100% alla Cina, da revocare completamente al termine della guerra tra la Russia e l'Ucraina, sarà di grande aiuto per porre fine a questa guerra mortale, ma ridicola. La Cina ha un forte controllo, e persino una presa, sulla Russia, e queste potenti tariffe romperanno quella presa. Sono pronto a imporre sanzioni severe alla Russia quando tutti i paesi della Nato avranno concordato e iniziato a fare lo stesso e quando tutti i paesi della Nato smetteranno di acquistare petrolio dalla Russia.

Come sapete, l'impegno della Nato a vincere è stato ben lontano dal 100% e l'acquisto di petrolio russo da parte di alcuni è stato scioccante!", aggiunge, "questo indebolisce notevolmente la vostra posizione negoziale e il vostro potere contrattuale nei confronti della Russia. A ogni modo, sono pronto a partire quando lo sarete voi. Ditemi solo quando".