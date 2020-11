Accoltellato in strada: caccia ai killer

Agguato in strada in pieno giorno ieri a Monza. Un uomo italiano di 42 anni è stato ucciso a coltellate ed è morto quasi all'istante, dissanguato. I residenti dei palazzi intorno hanno dato l'allarme. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monza che stanno indagando e sono a caccia del (o dei) killer.

È successo ieri intorno alle 12.45 in via Fiume, nel quartiere periferico di San Rocco. La vittima si chiamava Cristian Sebastiano, abitava insieme ai genitori in un appartamento di un condominio di fronte a dove è stato ucciso. Dai primi riscontri risulta che avesse diversi precedenti penali, anche legati allo spaccio di droga. L'uomo è stato raggiunto da numerose coltellate alla schiena, al torace, alla gola. Sarebbe stato proprio un fendente alla gola quello letale. A chiamare il 118 è stata una vicina che ha sentito le urla del 42enne, colpito sotto i portici delle case popolari di quella zona. Gli operatori dell'ambulanza sono intervenuti in codice rosso, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le ferite erano troppo profonde e Sebastiano sarebbe morto in pochi minuti prima ancora dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo rilievi. Hanno raccolto e repertato ogni traccia che possa essere utile alle indagini. Gli investigatori sono alla ricerca dei responsabili e stanno anche cercando di stabilire il movente dell'omicidio. Si concentrano in particolare sulle testimonianze dei residenti e dei passanti. È probabile che qualcuno abbia visto qualcosa, se non l'attimo dell'uccisione almeno l'arrivo o la fuga dei killer. Sembra che gli aggressori fossero in due. Altrettanto importante sarà la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza del quartiere.

Cruciali infine le ricerche nel passato e nelle conoscenze di Sebastiano. Per stabilire se fosse ancora coinvolto nello spaccio di droga o se qualcuno ce l'avesse con lui per questioni di soldi. «Lui era nel giro, però ultimamente era tranquillo», hanno detto la madre e il padre poco dopo il delitto intervistati da Monza Today. Sempre i genitori della vittima hanno ipotizzato che il 42enne sia stato attirato in una trappola. Che qualcuno l'abbia chiamato per farlo scendere in strada e poi l'abbia accoltellato.