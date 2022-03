Addio all'ex ministro Antonio Martino

L'ex ministro Antonio Martino è morto questa notte a 79 anni a Roma. Economista di ispirazione liberale, era stato tra i fondatori di Forza Italia e più volte ministro.

Martino, nato a Messina nel 1942, aveva un passato nel Partito Liberale, di cui suo padre Gaetano, presidente del Parlamento europeo negli anni '60, era stato uno dei protagonisti principali. "Sono decenni che siamo accusati di slittare a destra. Mio nonno era repubblicano, mio padre liberale, io sono liberista, mia figlia anarco-capitalista", i n una delle tante interviste rilasciate nel corso della sua carriera.

Laureatosi in Giurisprudenza nel '64, si dedica all'economia politica insegnando anche alla Luiss di Roma, di cui fu preside nei primi anni '90. Nel '93 diventa la tessera numero 2 di Forza Italia e, l'anno seguente, dopo la vittoria del centrodestra alle Politiche, assume l'incarico di ministro degli Esteri. “Delle undici videocassette presenti nel kit del candidato azzurro, nove erano mie. Disegnai una delle riforme liberali più radicali della storia europea” , dichiarerà a Vittorio Zincone, parlando del programma politico scritto per Forza Italia. Deputato azzurro dal '94 al 2018, nel secondo e terzo governo Berlusconi è titolare del dicastero della Difesa. In quegli anni è tra i principali sostenitori della fine della leva obbligatoria. Nel maggio dello scorso anno era diventato presidente onorario dell'Istituto Milton Friedman.