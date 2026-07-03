Gli affari d'oro degli influencer: ogni post può valere fino a 35mila euro

Dimenticate i contratti dei calciatori o i cachet di Hollywood. La vera miniera d'oro si nasconde dietro un filtro, un balletto e, soprattutto, una didascalia studiata al millimetro.

La mappa dei guadagni degli influencer italiani svela infatti che l'asset più prezioso sul mercato globale non è il petrolio, ma l'attenzione. E i re e le regine di questo impero immateriale si fanno pagare all'ultimo pixel, trasformando l'effimero e il superficiale in un business senza eguali. I numeri? Basti considerare che oggi, un solo scatto su Instagram può valere fino a 35mila euro, mentre un video di pochi secondi su TikTok si piazza sui 18mila.

L'Italia sembra divisa a metà, da una parte quella reale, fatta da sveglie, scadenze stringenti e stipendi "normali". Dall'altra invece c'è l'Italia virtuale, dove cifre da capogiro si materializza nello spazio di un tap, il tempo necessario per una celebrity o un'influnecer di pubblicare un post o un video sponsorizzato, con in mano la crema occhi più richiesta del momento o una lattina di kombucha.

Eppure, dietro a questa facciata di opulenza, visibile anche a suon di #ad, viaggi #invitedby e borse all'ultima moda - ovviamente #gifted - i listini dell'attenzione iniziano a mostrare le prime crepe. Nonostante nella prima metà del 2026 gli investimenti nel settore sono stati pari a 425 milioni di euro, con un incremento del 10% rispetto al 2025, secondo il report di DeRev, i compensi dei top influencer stanno registrando perdite su tutte le piattaforme. Il social con l'affondo più importante è Facebook, dove i cachet sono scesi circa del 18,8%, sintomo di una piattaforma che fa fatica a trasformare visualizzazioni in ritorni. In calo anche Instagram (-9,5%) e TikTok (-8,6%). Ma non è solo una questione di listini, è la base stessa del potere degli influencer a vacillare, con oltre il 63% di loro che ha perso follower negli ultimi mesi.

Ma quanto prende veramente una celebrity sui social? Listini alla mano, gli influencer medio grandi, come Giulia Valentina o Stefania Andreoli, con massimo un milione di follower su Instagram, guadagnano fino a 9.500 euro a post, 2.100 per una serie di storie e circa 5.400 euro per un video su TikTok. I numeri si alzano, ovviamente, con la crescita dei follower: i "mega influencer" come Paola Turani possono chiedere fino a 12.500 euro a post, mentre i compensi delle vere celebrity, come Chiara Ferragni, Elettra Lamborghini o Khaby Lame, che hanno più di 3 milioni di follower, possono arrivare a 35mila euro a post , 7mila a storia e 18mila a video su TikTok

Nonostante i guadagni siano diminuiti e molti brand inizino a puntare su influencer più piccoli, ma con un livello di engagement molto alto, intorno al 5%, non ci sono dubbi: sono cifre da capogiro. Ma la gestione rimane fredda, quasi chirurgica.

Dietro quel post o quella storia apparentemente spontanea, scattata la domenica mattina a letto, c'è un iter quasi meccanico: contratti di esclusiva, agenzie di management che trattano le fee come procuratori sportivi e approvazioni dei brand che controllano anche l'inclinazione del mignolo e la luce. Perché, in questa nuova epoca del marketing, non si paga la foto: si paga la fiducia cieca di milioni di persone che guardano lo schermo. E oggi la fiducia ha un listino prezzi chiarissimo.