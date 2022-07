Affonda il pedalò: cinque giovani in pericolo. Il salvataggio da record di due cani-bagnini

Quel pomeriggio di un giorno da cani. Cani bagnini, per fortuna di cinque giovani che sono stati tratti in salvo proprio da Dylan e Vita, due golden retriever in servizio presso la postazione di sicurezza della Scuola italiana cani salvataggio (Sics).

Era una tranquilla domenica di canicola sulla spiaggia delle Saline a Palinuro, nel litorale del Cilento. I cinque ragazzi, tutti tra i 25 e i 30 anni, avevano affittato un pedalò per fare il bagno al largo. Quando però i giovani si trovavano a 250 metri dalla riva il pedalò è semiaffondato, costringendo i ragazzi a buttarsi in acqua e ad aggrapparsi alla superficie rimasta a galla del (poco) natante. Il problema è che una ragazza del quintetto non sa nuotare ed è comprensibilmente entrata nel panico, cosa accaduta anche a una sua amica. In pochi minuti sono arrivati i due cani salvatori, muniti della speciale imbragatura galleggiante che ha consentito alle due ragazze di aggrapparsi a loro e di arrivare senza problemi ai due pattini di salvataggio, intervenuti dallo stabilimento, sui quali sono stati tratti in salvo. I giovani, una volta tornati a riva dopo lo scampato pericolo, hanno ringraziato Dylan e Vita (nome quest'ultimo a dir poco opportuno) e si sono complimentati per la velocità del soccorso.

La provvidenziale postazione di sicurezza Sics sulla spiaggia delle Saline di Palinuro è stata attivata grazie ad una collaborazione con l'amministrazione comunale di Centola e con l'ufficio locale della Guardia Costiera di Palinuro. Le unità cinofile Sics (Scuola italiana cani salvataggio) operative sono oltre trecento in alcune delle spiagge più frequentate d'Italia. Le unità prestano la loro opera estiva al termine di un intero anno di addestramento sulla base di un innovativo metodo di salvataggio messo a punto da Ferruccio Pilenga, fondatore dei Sics e tra i protagonisti, assieme al cane Reef, del documentario Superpower Dogs. «Grazie alle decine di esercitazioni nazionali e internazionali con cani provenienti dagli Usa, Germania, Svizzera e tutta Italia - dice Pilenga - ho elaborato per gli istruttori nazionali Sics un approccio innovativo al metodo di salvataggio della scuola. Il nuovo scenario obbliga tutti a nuovi approcci per la sicurezza degli operatori e dei soccorsi delle persone in difficoltà in acqua. Elicotteri in hovering, tuffo senza paura, interventi da spiaggia con onde e frangente sfruttando la tecnica delfino, con imbraghi galleggianti da noi ideati indossati dai cani, hanno permesso decine di salvataggio ogni anno. Questo nuovo metodo sarà adottato da ogni unità cinofila Sics».