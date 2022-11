Alice carbonizzata in auto. Interrogati marito e amico

Tre giorni fa il marito aveva denunciato la sua scomparsa. Ieri Alice Neri, 32 anni e madre di una bambina di 4 anni, è stata trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua auto nelle campagne di Concordia sulla Secchia, nella Bassa Modenese. La Procura di Modena indaga per omicidio volontario e i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero essere utili a ricostruire il tragitto percorso dalla macchina della donna. Era sola al volante? O con lei c'era qualcuno ed era già morta prima di essere portata in quel luogo appartato, in una stradina sterrata e isolata, luogo ideale per sbarazzarsi del cadavere? Al momento tutte le ipotesi sono aperte e i carabinieri indagano in tutte le direzioni. Il marito della vittima ieri è stato interrogato dai magistrati, che hanno anche disposto un sopralluogo nell'abitazione della coppia. Ma al momento non risulta indagato. Secondo i giornali locali ci sarebbe anche un'altra persona nel mirino degli investigatori, un conoscente di San Possidonio, un paese vicino a Concordia sulla Secchia, che sarebbe stato l'ultima a vedere viva Alice Neri in un bar.

È giovedì quando il marito della donna, preoccupato non vedendola tornare dal lavoro, va dai carabinieri a denunciarne la scomparsa. «Credevo avesse avuto un incidente», racconta ai militari che raccolgono la sua deposizione. Per due giorni nessuna novità. Poi ieri mattina un testimone vede una colonna di fumo nero alzarsi dalle campagne di Concordia e dà l'allarme. I soccorritori trovano una macchina in fiamme, nel portabagagli c'è il corpo carbonizzato di una donna: è la giovane mamma scomparsa, anche se per averne la certezza sarà necessario attendere i risultati dell'esame del dna. Nel frattempo le indagini vanno avanti incrociando le testimonianze, analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza e i dati delle celle telefoniche della zona. Cosa ha fatto Alice prima di scomparire? Con chi era? La sua auto è stata vista passare a Concordia poco tempo prima che si perdessero le sue tracce, ma non è chiaro se ci fosse qualcuno con lei. Secondo alcune testimonianze, venerdì mattina l'auto della donna non era nel punto in cui stata poi ritrovata, dunque tutto deve essere accaduto nel pomeriggio o, se è stata uccisa altrove, il suo cadavere è stato portato in quel punto della campagna nella seconda parte della giornata.