Ambra, sfogo tv su Allegri "Un anno in psicoterapia"

C'è chi dice che non aspettasse altro. Che era impossibile si perdesse l'occasione. Ma lei nell'occasione ci vive, avesse voluto «vendicarsi» prima, avrebbe trovato mille modi. La realtà è che sulla brutta fine (non che ne esistano di belle, ma alcune sono decisamente peggiori di altre) con Max Allegri, Ambra Angiolini si è comportata con stile. «Fino a giovedì sera», sostiene qualcuno. Giovedì sera quando, durante la puntata di X Factor (Ambra è uno dei giudici del talent di Sky Uno), la showgirl ha fatto riferimento ad Allegri: «Ho una cosa da dire. Se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia, visto l'ultimo ex...». Dalla fine della loro love story, non era mai successo che ne accennasse pubblicamente. A parte quest'ultima moda di parlare e usufruire della psicoterapia come fosse una lunga seduta dall'estetista, non abbiamo trovato nulla di sconveniente nella stoccata. «Ci sta» come dicono oggi quelli che si esprimono per frasi abusate tipo «ma di cosa stiamo parlando?» o l'orrido «una bella persona». Era comprensibile prevedere un accenno, prima o poi. E proprio di accenno si è trattato, nulla di più. Considerando che l'allenatore della Juventus ha tradito Ambra, è scomparso nel nulla salvo rifarsi vivo per chiederle di pagare un affitto o di sgombrare in fretta dalla casa che occupavano insieme, e si è già fatto paparazzare appagato e sorridente in compagnia dell'altra, l'uscita di Ambra ci è sembrata davvero poca cosa. È stata fin troppo brava a restare in silenzio finora. Le sarebbe bastato un cinguettio, l'occasione del lancio di un film, una confidenza ad un'amica sopravvalutata, un post su Facebook... Mica facile resistere alla tentazione con tutto questo bendidìo mediatico a disposizione. E soprattutto con la rabbia, a disposizione. Avrebbe potuto lasciarsi guidare da quella e saremmo stati comunque ancora dalla sua parte. Con l'elegantissimo silenzio ha stravinto. Il riferimento dell'altra sera non scalfisce nulla e anzi, fa tornare alla mente quanto avrebbe potuto fare e dire invece che limitarsi ad una stilettata un anno dopo. Ma ha deciso fin dall'inizio come portarsi in questa vicenda. Quando ha scoperto di Allegri, della misteriosa signora di Lugano e di altri flirt, quando si è vista «sfrattare» (con gli appartamenti ha un rapporto faticoso, adesso ha un'altra bega in corso con Silvia Slitti, la moglie di Giampaolo Pazzini), ha respirato a fondo e ha scelto che tipo di tradita essere. Prima della rovina, viene l'orgoglio.

Ora che tutto dev'essere diventato più semplice (il tempo aiuta, Francesco Scianna pure), è riuscita a parlarne. Più che un affondo, un sintomo di guarigione. La psicoterapia «estetica» ha funzionato parecchio. Quando l'ufficializzazione della fine con Allegri era arrivata, Ambra aveva parlato di «giorno zero». Giovedì dev'essere stato il «giorno uno». Quindi, più che indignarci, dovremmo leggere i segnali di svolta. Chissà che ora, vista la rinascita, Ambra non riesca a sistemare le cose anche con la moglie di Pazzini. Nel frattempo, siamo felici per lei. O quantomeno Allegri.