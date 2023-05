"Qui in Toscana un risultato storico, erano 78 anni che vinceva la sinistra"

Non come a Pisa, dove il centrodestra ha mancato il successo al primo turno per appena 15 voti, ma anche a Poggio a Caiano (9.900 abitanti in provincia di Prato) le elezioni si sono giocate sul filo di lana. L'ha spuntata Riccardo Palandri, 56 anni, con il 50,74% e 61 voti di differenza, strappando il Comune alla sinistra.

Com'è andato lo spoglio?

«Siamo sempre stati in testa, fin dall'inizio. Sapevamo che lo scarto sarebbe stato minimo, il sindaco uscente aveva i suoi numeri. Ma rispetto al 2018 abbiamo recuperato quasi 800 voti».

Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia, ha parlato di vittoria storica...

«Erano 78 anni che governava la sinistra».

Quanto è stata decisiva l'unione della vostra coalizione?

«In queste elezioni abbiamo messo insieme 7 partiti di centrodestra, una novità quasi assoluta, più la mia lista civica. In lista c'erano 8 civici e 4 esponenti di partito».

Su cosa baserà la sua azione amministrativa?

«Dobbiamo puntare soprattutto sul turismo e sul rilancio, anche internazionale, della splendida Villa Medicea. Poi affronteremo alcune spinose questioni di viabilità e il nuovo Polo sportivo, una bella scommessa».

Il segretario provinciale del Pd, Marco Biagioni ha tirato in ballo il Covid. Che ne dice?

«Il Covid sicuramente non ha dato una mano agli amministratori. Noi abbiamo deciso di puntare su un programma semplice, ordinario, il sindaco uscente invece ha basato tutto su opere faraoniche».

Lei si sente più di centro, di destra o civico?

«Mi considero un civico».

Un suo grande concittadino, Filippo Mazzei, amico di alcuni tra i primi presidenti Usa (Washington e Jefferson) è conosciuto poco in Italia. Ha in mente qualcosa per porvi rimedio?

«Desideriamo puntare sulle nostre ricchezze e tra queste ci sono anche i grandi personaggi del passato legati al nostro territorio, come Mazzei, sicuramente, ma anche Ardengo Soffici, di cui abbiamo un bel museo».