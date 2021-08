Anche la Raggi a valanga sul reddito 5S: "Va corretto, così è intollerabile"

Anche nei piani alti del Movimento 5 Stelle lo hanno iniziato a capire: il reddito di cittadinanza così com'è non funziona come dovrebbe. È bastato poco tempo per spegnere gli animi entusiasti e i toni trionfalistici con cui si annunciava la sconfitta della povertà, e ora pure pezzi grossi della galassia pentastellata hanno preso coscienza che la misura di sostegno economico deve essere assolutamente ritoccata. L'ultima a non nascondere più di qualche perplessità è stata Virginia Raggi, che ha usato parole molto chiare e non ha esitato a denunciare le anomalie della misura sponsorizzata dal M5S.

Le parole della Raggi

L'attuale sindaco di Roma - intervenuto a In Onda su La7 - è andato dritto al punto e ha subito ammesso che il reddito di cittadinanza presenta diverse falle, tra cui una carenza di controlli che con il passare delle settimane potrebbe consentire a sempre più furbetti di beneficiare clandestinamente del sussidio: " Va corretto perché mancano i controlli, abbiamo sentito di abusi che non sono tollerabili. È una misura per chi è più fragile, non per chi è più furbo ".

Il primo cittadino della Capitale ha inoltre fatto notare che sarebbe necessario semplificare le norme per consentire ai sindaci di utilizzare i percettori del reddito 5S per lavori di pubblica utilità mentre sono in attesa di una proposta di lavoro. " Il reddito deve essere controllato molto bene e ben disegnato. Ci sono persone che oggettivamente non hanno bisogno... ", ha aggiunto la Raggi.

Il reddito 5S ha i giorni contati?

La sensazione è che il reddito di cittadinanza abbia i giorni contati. Anche se, in realtà, non si dovrebbe arrivare a un vero e proprio smantellamento come invece vorrebbe Matteo Renzi: il leader di Italia Viva ha già annunciato la volontà di procedere alla raccolta firme per un referendum sull'abrogazione del reddito di cittadinanza nel 2022. " Sul reddito di cittadinanza decideranno gli italiani con un referendum ", ha ribadito di recente.