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Arianna Meloni: "L'economia è ripartita con noi"

"Roma ha bisogno di essere governata. Ha bisogno di essere raccontata"

Arianna Meloni: "L'economia è ripartita con noi"
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"La stabilità del governo è certezza economica". È questo l'insegnamento che, secondo Arianna Meloni (foto), arriva dai quattro anni del governo di centrodestra che il prossimo 4 settembre diventerà il più longevo della storia repubblicana.

Il capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, intervenendo al secondo dibattito di Piazza Italia - Riscatto Capitale, a cui hanno partecipato anche Fabio Rampelli, Paolo Trancassini e Giovanni Donzelli, ha rivendicato i risultati ottenuti dal governo Meloni. "L'inflazione era al 12,5% e ora è al 3% nonostante Hormuz, il deficit oggi è al 3,1% del Pil e non è escluso che a settembre usciremo dalla procedura di infrazione e anche Lagarde ha detto che l'Italia va presa ad esempio", ha detto Arianna Meloni. Il crollo dello spread da 230 punti base ai 75-76 attuali, è "il segno tangibile che ha aggiunto - stiamo liberando risorse che prima venivano usate per pagare il debito e che oggi possono essere impiegate per servizi, infrastrutture e sanità". Ma non solo. "Oggi l'occupazione è al 63% e la disoccupazione è al 5%, il Sud è diventato la locomotiva d'Italia. Anche in tema di Pnrr siamo la nazione più efficiente d'Europa", ha aggiunto Meloni. E tutto questo è stato possibile "grazie al lavoro eccezionale di Giorgia Meloni e alla stabilità del governo", ha ribadito. Una stabilità che ha portato "risorse, certezza e crescita nonostante il contesto internazionale", nonostante "la croce del superbonus", ereditata dai governi precedenti. Arianna Meloni, infatti, non ha voluto dimenticare la situazione di partenza: "Quando siamo arrivati al governo ha detto - abbiamo trovato una nazione allo sbando, con governi che duravano pochissimo e soldi spesi senza senso. Abbiamo investito su imprese, lavoratori e famiglie e l'economia è ripartita".

Parlando delle prossime amministrative nella Capitale, invece, l'esponente di Fratelli d'Italia ha assicurato: "Vedo che si fa dietrologia, voglio chiarire che noi le elezioni le vogliamo vincere" perché "Roma ha bisogno di essere governata. Ha bisogno di essere raccontata".

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