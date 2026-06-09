Ben Gvir indagato a Roma per sequestro e tortura sugli attivisti della Flotilla

Insultando e dileggiando i militanti della Global Sumud Flotilla catturati dalle truppe israeliane e detenuti a bordo di una nave dell'Idf, il ministro Ben Gvir si è assunto la paternità dell'intera operazione: un'operazione che per la Procura di Roma era illegale sia nei principi che nelle modalità. E Ben Gvir deve esserne chiamato a rispondere penalmente, visto anche il ruolo preminente che riveste all'interno del governo di Gerusalemme.

Sono questi i motivi che hanno portato il procuratore della Capitale Francesco Lo Voi a disporre l'iscrizione del ministro israeliano nel registro degli indagati. Pesanti i reati contestati: sequestro di persona e tortura. Il primo reato secondo gli inquirenti è stato commesso da parte delle truppe israeliane abbordando e catturando, al di fuori delle acque territoriali e quindi fuori dalle loro giurisdizione, le imbarcazioni della catena partita con l'obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese di Gaza. L'accusa di tortura nasce invece dalle testimonianze raccolte nei giorni scorsi - dopo che un primo fascicolo a carico di ignoti era stato aperto dalla stessa Procura - da numerosi italiani che si trovavano sulla Flottilla e che erano finiti nelle mani israeliane. Si tratta di racconti, in larga parte anticipati dai media e documentati da immagini di pubblico dominio, delle modalità brutali con cui erano stati trattati i fermati dopo il trasbordo sulla nave israeliana. Modalità che hanno sollevato la dura reazione anche del governo italiano, firmata dalla premier Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, e inviata per vie diplomatiche il 20 maggio. Il trattamento riservato ai militanti della Flotilla è stato definito da Palazzo Chigi "inaccettabile" e "lesivo della dignità umana". Reato commesso all'estero ai danni di cittadini italiani: questo è l'aggancio procedurale che consente alla Procura di Roma di fare scattare la propria competenza e incriminare Ben Gvir. Dei 245 membri della spedizione umanitaria fatti prigionieri da Israele, ben 29 erano cittadini italiani: tra di essi, il deputato M5S Dario Carotenuto che oltre ai maltrattamenti subiti personalmente ha riferito anche di pestaggi e persino di violenze sessuali riferite da altre vittime. Secondo quanto si è appreso finora, al ministro della sicurezza nazionale nell'esecutivo di Nethanyau i pm romani contestano il ruolo di ispiratore e coordinatore - anche aldifuori delle sue competenze ministeriali - della operazione di abbordaggio effettuata nei confronti di buona parte dei natanti diretti verso Gaza.

Il ruolo preminente secondo i pm è dimostrato in modo inequivocabile dai video postati dallo stesso Ben Gvir in cui si prende scherno dei fermati: un comportamento inaccettabile, ma penalmente non perseguibile. Mentre illegali sono senza dubbio, per la Procura, assalti, cattura, pestaggi condotti sotto la sua guida.