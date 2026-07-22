Bignami: "Qui i centri sociali sono alleati della maggioranza"

"Se avessimo un sindaco capace di condurre il Comune, questi delinquenti non avrebbero lo spazio di cui godono". Galeazzo Bignami, capogruppo di Fdi alla Camera, non ha dubbi sul fatto che la sua Bologna sia in balìa dei "facinorosi rossi".

Con l'esposto presentato, dunque, Fratelli d'Italia accusa la sinistra di incitamento alla violenza?

"Noi riteniamo necessario che le condotte assunte ieri siano oggetto di verifica da parte delle autorità. Credo non ci sia bisogno di evidenziare quanto accaduto, ma quantomeno chiariamo che non siamo complici di questo scempio".

E, invece, che ruolo hanno avuto i centri sociali nella guerriglia urbana di lunedì sera?

"A Bologna, i centri sociali sono alleati della sinistra e parte integrante della maggioranza di governo della città. Lo dimostra la presenza in giunta del vicesindaco, una persona espressione di quel mondo, e di alcuni consiglieri comunali che provengono dall'esperienza dei centri sociali. A Bologna, non esiste alcuna distinzione".

La sinistra chiede verità e giustizia sulla morte di Fakir. E voi di FdI?

"La morte di una persona è sempre un evento tragico e inaccettabile. Da qui a dire che la responsabilità è degli agenti che sono intervenuti ce ne passa. È quello che, invece, sta facendo la sinistra che richiama sistematicamente una responsabilità della polizia per quanto avvenuto".

Perché la sinistra non si schiera mai con le forze dell'ordine?

"La sinistra ha un'allergia endemica nei confronti delle forze dell'ordine. E poi c'è un disegno politico che consiste nel minare la serenità e la tranquillità con cui operano le nostre forze dell'ordine, confidando che fossero meno efficaci nei loro interventi. D'altronde, dopo quello che è successo a Bologna, un giovane poliziotto metterebbe davvero a repentaglio la propria vita per condurre un'azione sollecitata dai cittadini? Solo la professionalità delle nostre forze dell'ordine consente ancora di non pensare questo".

Ma esiste anche una sinistra attenta al tema della sicurezza?

"Oggi sono stato sommerso da messaggi di cittadini di cui non avevo il numero in rubrica e c'erano tanti elettori di sinistra che mi chiedevano di individuare una candidatura a sindaco che permettesse loro di mandare a casa Lepore.

Non dimentichiamo, poi, che l'intervento della polizia è stato chiesto dai residenti di Pilastro che hanno aiutato e difeso i poliziotti. Se la sinistra stesse meno chiusa nei salotti della ztl e parlasse con chi abita in periferia si renderebbe conto che la richiesta di sicurezza e tranquillità arriva soprattutto dalle periferie".