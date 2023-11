Bonus psicologo. Raddoppiati i finanziamenti. Sono 10 milioni

Raddoppia il bonus psicologo con altri 5 milioni di euro per il 2023. È quanto prevede un emendamento del governo al dl Anticipi che ha riformulato due proposte di modifica parlamentari. Le nuove risorse verranno distribuite a tutte le Regioni e le Province autonome con uno o più decreti del ministero della Salute.

«Le risorse passano da 5 a 10 milioni di euro. Un risultato importante a cui abbiamo lavorato, con l'obiettivo di dare concretezza al diritto alla salute degli italiani. Pure in un quadro complesso, con risorse scarse, il governo ha fatto sua la nostra battaglia, individuando importanti fondi aggiuntivi», ha dichiarato la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, prima firmataria di uno degli emendamenti accolti. Tra le altre novità in ambito sanitario anche l'esenzione dall'Iva per le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica a fini terapeutici. Gli emendamenti modificano anche la normativa sugli affitti brevi. Il discorso sull'aliquota della cedolare secca è invece rinviato alla legge di Bilancio che andrà in Aula al Senato dal 20 dicembre. Le unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche non saranno solo soggette al Codice identificativo nazionale ma dovranno essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti. Dunque dovranno essere munite di rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio nonché di estintori portatili a norma di legge. Destinati altri 50 milioni di euro nel 2023 per il Fondo emergenze nazionali. Analogamente, tutti i contribuenti che avevano residenza o sede legale o operativa nei comuni della Toscana colpiti dall'alluvione del 2 novembre avranno tempo fino al 20 dicembre per pagare, senza sanzioni e interessi, tutti gli adempimenti e versamenti tributari e contributivi che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 19 dicembre 2023. Prevista, inoltre, una modifica del Fondo di garanzia Pmi. Confermato l'importo massimo garantito per ogni singola impresa (5 milioni di euro), ma vengono rimodulate le percentuali di copertura ed escluse le imprese più rischiose.