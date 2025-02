Con Bresh a Sanremo, i gioielli senza tempo dal prezzo democratico

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultimo successo in ordine di tempo è stato ingioiellare il rapper Bresh che al festival di Sanremo ha conquistato i consensi del pubblico soprattutto per il suo stile. Vestito da Alexandre Matiussi, fondatore del brand francese AMI Paris, il giovane cantautore ligure è con Eva Longoria e Charles Leclerc uno dei tanti personaggi famosi che indossano APM Monaco, marchio di gioielleria contemporanea fondato nel 1982 da Ariane Prette e da suo figlio Philippe nel principato monegasco. Cresciuta a dismisura negli anni, l'azienda oggi ha la sede produttiva a Hong Kong e l'ufficio stile a Parigi sotto la guida di Kika Prette, nuora e moglie dei fondatori. Quasi tutti i gioielli sono in argento sterling 925 spesso impreziositi da scintillanti zirconi o da altre pietre di fantasia per cui i prezzi oscillano dai 100 ai 1500 euro come massimo. Il loro valore sta soprattutto nel design estremamente pulito ed elegante oltre che nella fattura degna dell'alta gioielleria. La famiglia Prette ha infatti mosso i primi passi nell'ambiente commerciando in oro e diamanti per poi dedicarsi a questo tipo di gioie dal prezzo democratico e dallo stile senza tempo. Per esempio è stata da poco lanciata la collezione Météorite ispirata dal cielo stellato del Mediterraneo con gli zirconi che evocano i bagliori delle stelle nel cielo. La collezione Morse Code offre un approccio intimo e misterioso alla gioielleria: ogni pezzo lancia un messaggio di amore, amicizia o qualsiasi altro tipo di legame. Poi c'è Yacht Club che evoca lo chic lussuoso dello storico club fondato 70 anni fa dal principe Ranieri III e che oggi ha sede in un edifico a forma di nave progettato da Norman Foster.

APM Monaco produce gioielli etici, cioè con metalli riciclati e ricondizionati oppure estratti nelle miniere in cui non si sfrutta né l'ambiente né la gente che lavora. Nella maggior parte dei casi sono genderless e destinati a un pubblico giovane e modaiolo. In Italia il marchio ha già aperto due negozi a Milano, uno a Roma e uno a Verona.