Gli ex terroristi rossi difendono le "brigate" di Grillo: "Niente di male"

L’ultima trovata di Beppe Grillo ha scatenato la bufera. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha invocato le brigate di cittadinanza, accendendo le polemiche per i termini utilizzati. Se l’intento era quello di proporre volontari percettori dell’assegno in aiuto delle comunità, il riferimento a tempi bui della storia del Paese ha inevitabilmente gettato benzina sul fuoco. Risultato? Il comico genovese ha soffiato sulla rivolta. E c’è di più: può contare sul sostegno di esponenti di spicco del mondo brigatista.

Ex Br a sostegno delle brigate di cittadinanza

Un nome sinistro, su questo non ci sono dubbi. E in caso di difficoltà, Grillo e Conte potrebbero puntare sull’insoddisfazione dei percettori del rdc, in particolare al Sud, scatenando il putiferio. Se il centrodestra ha biasimato senza mezzi termini l’uscita del comico, diversi ex brigatisti hanno manifestato vicinanza e sostegno. Le polemiche sono pretestuose secondo Sergio Segio, a lungo a capo dell’organizzazione armata di estrema sinistra Prima Linea: “La questione mi sembra francamente un po’ risibile” , le sue parole riportate da Libero. E ancora: “Però non mi interessa, sono riferite a un passato così lontano… e io da decenni mi interesso di altro” , ha concluso l’ex brigatista, condannato per omicidio, banda armata e concorso in altri crimini.

D’Elia: “Non sono pericolose”