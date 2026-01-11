Dalla carriera di avvocato a Sandokan. Il tenebroso che fa impazzire le donne

Tutti ormai ce l'abbiamo impresso nella testa come il bel tenebroso che interpreta "Sandokan", lunghi capelli come la barba, muscoli turgidi, quel contorno occhi così nero che ti guarda dall'alto del suo metro e ottantacinque (una via di mezzo tra i detrattori che dicono 1,82 cm e gli ammiratori che parlano di 1,88). Ma Can Yaman è camaleontico e la sua carriera nel 2017 inizia con "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore", dove interpreta un imprenditore con una faccia pulita da bravo ragazzo, una barba appena pronunciata, camicia e cravatta. Esattamente come si sarà presentato alla seduta di laurea in Giurisprudenza nel 2012 alla Yeditepe University, un'università privata di Istanbul. Proprio lì, nel residenziale quartiere di Suadiye, è nato 36 anni fa da madre professoressa e padre legale con nonni di origini macedoni e kosovare. La svolta per Can Yaman, che però non lo sapeva ancora, è stata l'iscrizione al liceo italiano privato che gli ha permesso di imparare l'italiano (oltre ovviamente al turco, all'inglese, allo spagnolo e al tedesco... che uomo!).

La pratica in uno studio legale gli fa capire che non è quella la sua strada e, nel 2014, inizia a recitare anche se il vero successo arriva tre anni dopo con "Bitter Sweet". Da lì Can Yaman diventa un fenomeno virale sostenuto principalmente dal pubblico femminile, su cui esercita un certo diciamo così fascino, in particolare quello italiano che ha avuto modo di apprezzarlo quando la serie è arrivata su Canale 5 nel 2019. Subito dopo continua a spopolare con un'altra serie, "DayDreamer - Le ali del sogno" in cui interpreta un fotografo che indossa pure gli abiti creati da Caman per un linea di abbigliamento. Uomo dell'anno 2018 per GQ Turchia, nel 2020 consolida la sua popolarità nella serie "Mr. Wrong - Lezioni d'amore". Una carriera che sembra costruita a tavolino con la fondazione dell'associazione benefica "Can Yaman for Children" per aiutare, in ambito sociosanitario, bambini e adolescenti.

Il resto è storia recente, con il successo di un'altra serie (per ora niente cinema) "Il Turco" e di quella italiana "Viola come il mare" dove interpreta l'ispettore Francesco Demir con un look già in aria di Sandokan. Il compatriota Ferzan Özpetek lo attovaglia per la pubblicità della pasta mentre la Turchia lo chiama per alzare i numeri del turismo nello spot "Vieni in Turchia con me".

Tante sono le donne che hanno mentalmente detto sì ma Can Yaman, da buon bel tenebroso, è sempre stato molto riservato sulle sue compagne, smentendo le voci sulle attrici su tutte! con cui ha recitato, mentre a cavallo del 2020 è stato qualche mese con la "bombastica" (copyright Dagospia) Diletta Leotta con foto fin troppo posate. Recentissima, ma già finita con tanto d'improvviso "unfollow" reciproco su Instagram, la relazione con Sara Bluma, deejay di origini algerine.