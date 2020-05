Casini avvisa i giallorossi: "Nuova maggioranza? Bastano 5 minuti"

"In cinque minuti si creano maggioranze nuove…". Pier Ferdinando Casini, senatore di Centristi per l’Europa – eletto alle Politiche del 4 marzo 2018 nelle file del centrosinistra – mette paura ai giallorossi, dicendo che in Parlamento si potrebbe anche trovare e formare una nuova maggioranza.

L’ex presidente della Camera dei Deputati, in occasione dell’ospitata a SkyTg24, ha commentato lo stato di salute e tutte le difficoltò del Conte-bis, sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Leu e Italia Viva. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha recentemente dichiarato che è "difficile che in questo momento e in questo Parlamento possa maturare un nuovo asse politico di maggioranza" . Ecco, Casini non ne è così sicuro.

"Non ho la stessa certezza di Zingaretti. La sua posizione è molto coerente e chiara, ed è un tentativo generoso di tutelare questo governo perché se uno dei principali azionisti, il Pd, picconasse il governo è chiaro che si andrebbe poco distanti…" , ha detto, per poi aggiungere: "Zingaretti sta cercando di fare onestamente il suo lavoro, sostenendo il governo. La questione è che il governo però andrà bene o male, governerà o cadrà, a seconda dei problemi sociali che sarà in grado di risolvere" .

Insomma, secondo il senatore centrista, Giuseppe Conte e l’intero esecutivo si gioca tutto in questa Fase 2: "Mentre nella la gente aveva paura di morire per il coronavirus e tutti ci siamo inevitabilmente stretti intorno al governo, adesso c'è il problema della ripartenza, dell'economia, di imprese in ginocchio e persone che perdono il lavoro. Se il governo, come mi auguro, riuscirà a dare risposte chiare su questi problemi, andrà avanti" .

"Se queste risposte non arriveranno è inevitabile che si arriverà a una fase diversa, dentro il Parlamento e fuori"

Ecco, se invece di risposte concrete non ne arriveranno da Roma, per Conte e i giallorossi saranno guai:

Ed qui che arriva l’affondo-spauracchio: "Meglio tenere a mente che si creano in cinque minuti maggioranze nuove. Quando Mario Monti ha governato è stato in un momento di drammatica emergenza, e l'emergenza è stata più forte dei giochi della politica" .