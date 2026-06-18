Chi si schiera dalla parte dei sabotatori

Dunque, avevano ragione Salvini e Ferrovie dello Stato. Ma siccome siamo in Italia, serve sempre un paradosso. Siamo pur sempre una nazione in cui la sinistra reclama solo per il diritto a fare casino. Chi viaggia per lavoro a bordo dei treni alta velocità, e quelli che a sinistra brandiscono alla carlona il ritardo dei treni come arma politica, finiscono entrambi penalizzati. I primi da quattro deficienti, i secondi dalla verità che li costringerà a dare ragione a Salvini: che cioè alcuni anarchici senza mezza idea in testa avevano creato una rete contro l'alta velocità che tra Roma, Bologna, Milano, vaneggiavano del fatto che "lo Stato deve fare i conti con noi", un po' lo stesso vocabolario che usavano agli inizi degli anni 90 i mafiosi siciliani stragisti. E quindi giù attentati alla linea per creare un'escalation di violenza capace di condizionare gli organi deputati a decidere sul rinnovo del 41bis ad Alfredo Cospito, teorico dell'anarchia informale. Ovviamente, la manodopera contavano di reclutarla tra i manifestanti pro Pal, gente che in centinaia di manifestazioni terzomondiste non è mai stata capace anche solo di un singolo coro contro l'organizzazione terroristica di Hamas che spalanca l'inferno sui palestinesi. Come ti sbagli. "Se brucia il McDonald's dove vanno tutti, a cominciare dai maranza, se ne parla molto", direbbero nelle intercettazioni. Avranno confuso i maranza con i paninari. Ma non paghi, questi signori il cui unico scopo nella vita è rendere impossibile la vita degli italiani che ogni giorno scendono in campo a lavorare e fatturare per l'Italia, avevano allestito anche manuali per compiere attentati e sabotaggi. Saranno contenti di sapere che da oggi - dovessi io scommettere - se mai Cospito aveva mezza chance di uscirne, al 41 bis ci resta fisso. Bravi e furbi, questi anarchici. Non solo ridicoli rompipalle.

Una preghiera ai magistrati, che in Italia contestano tentato omicidio a chi spara due gommini sui manifestanti sinistri del 25 aprile ma non a un gruppo di violenti che prende a martellate un poliziotto: buttate la chiave.