Il "Combattente" per Gaza tra immigrazione illegale, Hannoun e la Fratellanza

Uno dei soggetti arrestati grazie al nuovo filone di inchiesta della polizia di Stato e della Digos, coordinata dalla Procura di Milano con il pm Alessandro Gobbis, svela un legame tra favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e islam politico: sono state disposte due custodie in carcere, ma il principale indagato, un 40enne egiziano con cittadinanza italiana, risulta appartenente alla Fratellanza Musulmana, nonché impegnato nelle raccolte fondi e nella mobilitazione a sostegno del popolo palestinese. E, proprio in quest'ultimo ambito, compare il nome dell'Abspp di Mohammad Hannoun, l'associazione al centro di un'altra inchiesta, quella condotta dalla Procura di Genova su presunti finanziamenti milionari che, invece di andare in beneficenza, sarebbero finiti nelle tasche di Hamas. L'Abspp viene definita da sempre vicina alle posizioni politico-religiose della Fratellanza e Mohamed Ahmed Megahed, è questo il nome dell'indagato, diffondeva le loro locandine promozionali e le raccolte fondi. Come si legge nell'ordinanza del Gip di Milano, Megahed, ha partecipato più volte a iniziative organizzate dall'Abspp e dall'Api (l'altra organizzazione facente capo ad Hannoun). Chiamato "Il combattente", i suoi post hanno toni radicali: tra i modi usati per esprimere solidarietà al popolo palestinese, figura anche l'aperta esaltazione di Hamas e altri gruppi armati palestinesi. Contenuti che secondo il magistrato "tracimano sistematicamente in esternazioni oltraggiose e discriminatorie nei confronti del popolo israeliano". Ma la figura di Megahed è interessante anche in quanto membro dei Volontari dell'Alleanza islamica d'Italia (AII), inserita nella lista nera degli Emirati Arabi come gruppo terroristico nel 2015 ed è identificata dai rapporti governativi come entità che opera nell'orbita dei Fratelli Musulmani in Europa.

L'AII, anche nell'ordinanza, viene definita parte di un sodalizio di mutuo supporto della Fratellanza, con sede a Sesto San Giovanni, dove è peraltro ubicata anche l'altra organizzazione ritenuta vicina al medesimo movimento, ovvero i Giovani Musulmani d'Italia, le cui bandiere sono sempre visibili nei cortei dell'Api. Una sorta di cerchio che include in modo inquietante i seguenti elementi: immigrazione clandestina, soggetti accusati di Hamas e la Fratellanza Musulmana. Quest'ultimo è un movimento fondato in Egitto nel 1928, punta a una rinascita islamica della società e il loro motto storico recita: "Allah è il nostro obiettivo, il Profeta è il nostro leader, il Corano è la nostra Costituzione, la jihad è la nostra via e il martirio per la causa di Allah è la nostra più alta aspirazione". Quella della Fratellanza è l'ala che persegue il concetto di islam politico, sotto cui si muove Hamas, e la saldatura tra i due mondi fa comprendere ancora meglio come la differenzia sia semplicemente nei mezzi e nella modalità, ma non nel fine. Che è rappresentato dalla conquista dell'Occidente in nome dei precetti islamici. Ad analizzare il legame è il noto esperto di terrorismo Giovanni Giacalone, che spiega come "i Fratelli Musulmani sono notoriamente attivi a Milano da decenni ma hanno palesato nonché intensificato la propria attività propagandistica con lo scoppiare delle cosiddette Primavere arabe quando la presidenza Obama cercò di sdoganarli come unica alternativa democratica per il Medio Oriente. La branca egiziana della Fratellanza è particolarmente attiva tra Milano e Torino dove può contare su un consistente bacino di supporto.

Il legame con l'area palestinese filo-Hamas non riguarda solo l'ostilità nei confronti di Israele, ma vi è anche un fattore ideologico: Hamas nasce come branca palestinese dei Fratelli per mano del fondatore dell'organizzazione terroristica palestinese, Ahmed Yasin, a sua volta membro della Fratellanza egiziana".