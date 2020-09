Centrodestra avanti pure alle Comunali, M5s fuori dai ballottaggi

Non solo referendum sul taglio del numero di parlamentari e Regionali. In questa tornata elettorale gli italiani, o almeno una parte, sono stati chiamati per il rinnovo dei consigli comunali. I risultati si conosceranno solo domani quando avverrà lo spoglio. Nel frattempo, però, è stato diffuso il primo exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura dell'80 per cento. Da questi dati, che ovviamente devono essere presi con cautela, si conferma l’onda lunga del centrodestra che risulta in vantaggio rispetto al centrosinistra anche alle elezioni Comunali. Allo stesso tempo dall’exit-poll emerge che la clamorosa batosta subita dal M5s che non riesce a vincere al primo turno o ad arrivare al ballottaggio in nessuna città.

A Venezia il sindaco uscente e candidato del centrodestra, Luigi Brugnaro, è al 49,5%-53,5%, con la possibilità di elezione già al primo turno, mentre l’avversario del centrosinistra, Pier Paolo Baretta, è dato 29,5-33,5%. Centrodestra avanti anche a Bolzano dove Roberto Zanin è stimato tra il 33-37%, contro il 29-33% del sindaco uscente e candidato del centrosinistra Renzo Caramaschi. Scenari simili anche in altre località: a Chieti Fabrizio Di Stefano del centrodestra è al 40-44% mentre Diego Ferrara è al 19-23 e Luca Amicone del M5s al 5-7%. A Matera Rocco Sassone (cdx) è stimato tra il 29 ed il 33%; seguono Domenico Bennardi del M5s al 23-27% e Giovanni Schiuma al 19,5-23,5%. A Lecco e ad Arezzo il centrodestra è ampiamente avanti: nella città lombarda Giuseppe Ciresa è al 49-53% mentre in quella toscana Alessandro Ghinelli al 46,5-50,5%. Il centrosinistra prova a consolarsi con Mantova con il sindaco uscente, Mattia Palazzi, al 62-66%, e a Trento dove Franco Ianeselli, è dato al 51-55%.

Interessante il dato di due città calabresi. A Reggio Calabria sia il sindaco uscente e candidato per il centrosinistra Giuseppe Falcomatà e l’avversario del centrodestra Nino Minicuci sono al 31-35%. A Crotone, invece, Vincenzo Voce, supportato da diverse liste civiche, è al 39-43%, Antonio Manica del centrodestra è al 31-35%, Danilo Arcuri, del centrosinistra, è al 15-19%, Andrea Correggia, del M5S, all'8-10%.