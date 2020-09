Referendum ed elezioni regionali 2020: ecco chi ha vinto

Terminate le operazioni di voto, nei seggi si parte con lo spoglio. Per quanto riguarda il referendum costituzionale, secondo gli exit poll di Consorzio Opinio Italia per la Rai, il "sì" ai attesta tra il 60 e il 64% delle preferenze. Per quanto riguarda invece le elezioni regionali, il cui spoglio inizierà una volta concluso quello sulle schede che, a partire dalla prossima legislatura, vanno a tagliare 345 parlamentari, si registra una vittoria schiacciante di Luca Zaia in Veneto, che si conferma con il 74%, e un risultato piuttosto netto per Giovanni Toti, che resta governatore della Liguria con il 53%, e Francesco Acquaroli, che con il 50% strappa le Marche dalle mani della sinistra. Definitivi anche gli exit poll che arrivano dalla Campania dove Vincenzo De Luca ha incassato il 56%. Meno definita la situazione in Puglia, dove Raffaele Fitto e Michele Emiliano si aggirano entrambi intorno al 40%, e in Tosccana, dove Eugenio Giani vanta un vantaggio di soli tre punti percentuali su Susanna Ceccardi.