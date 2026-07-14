Consob, il Cdm designa Stazi nuovo presidente

Guido Stazi (in foto) verso la presidenza della Consob. Salvo sorprese dell'ultima ora, sarà l'attuale segretario generale dell'Antitrust a guidare l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari, mettendo così fine a una partita durata oltre quattro mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona, terminato lo scorso 8 marzo. La nomina è attesa nel Consiglio dei ministri convocato per oggi alle 17,30 e dovrebbe consentire di chiudere uno dei principali dossier ancora aperti sulle Authority indipendenti.

La scelta cade su un profilo tecnico con una lunga esperienza nelle autorità di regolazione e di controllo. È quanto ha appreso l'Adnkronos da fonti qualificate. Stazi, dal marzo 2022, ricopre l'incarico di segretario generale dell'Antitrust, ma il suo percorso professionale è legato da oltre trent'anni al sistema delle Authority italiane.

Laureato in Giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma con una tesi in politica economica, nel 1991 lasciò l'attività accademica per partecipare alla fondazione della neoistituita Antitrust, dove ha prestato servizio come funzionario e successivamente come dirigente, maturando un'esperienza diretta sui temi della concorrenza e della regolazione dei mercati.

Successivamente è stato capo di gabinetto dell'Agcom dal 2005 al 2012, per poi approdare in Consob come segretario generale dal giugno 2013 al dicembre 2017. In quell'incarico ha guidato la struttura amministrativa dell'Autorità per gran parte della presidenza di Giuseppe Vegas, lasciando l'incarico poche settimane dopo la conclusione del mandato del presidente.

Presso l'Antitrust si è occupato dei principali dossier in materia di concorrenza, regolazione e mercati. Nel corso degli anni ha inoltre sviluppato una riconosciuta competenza sui temi dell'economia digitale, della regolazione delle piattaforme online e del ruolo delle grandi imprese tecnologiche, ambiti ai quali ha dedicato numerosi studi e pubblicazioni. Negli ultimi mesi il suo nome era stato indicato anche tra i possibili candidati alla futura presidenza della stessa Antitrust. La scelta del governo punta dunque su una figura con un solido profilo istituzionale, già profondo conoscitore della macchina Consob e con un'esperienza maturata ai vertici delle principali autorità indipendenti italiane.

Si chiude così un interim durante il quale la guida dell'Autorità è stata assicurata dalla presidente vicaria Chiara Mosca.

Proprio ieri, in occasione dell'incontro annuale con il mercato finanziario a Palazzo Mezzanotte, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti aveva lasciato intendere l'imminenza della decisione. "Questa settimana ci occuperemo di Consob", aveva dichiarato, definendo inoltre quella di Mosca "una relazione equilibrata con apertura anche allo scenario di evoluzione europea che è in corso".

Il ministro ha anche ricordato che "la settimana scorsa ci siamo occupati dell'Esma e abbiamo fatto quello che dovevamo fare", riferendosi alla candidatura italiana del commissario della Consob Carlo Comporti, alla presidenza dell'Authority Ue sui mercati, senza tuttavia aggiungere ulteriori dettagli sull'esito della procedura.