Al via le consultazioni di Draghi con i partiti: il centrodestra separato

Dopo essersi confrontato con Roberto Fico e con Elisabetta Casellati, Mario Draghi da questo pomeriggio inizierà il giro di consultazioni dei partiti per provare a costruire una solida maggioranza in Parlamento. Lo start è previsto per le 15.30 di giovedì 4 febbraio. A differenza di quanto accaduto con le consultazioni con Sergio Mattarella, il centrodestra parteciperà alle consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi separatamente.

Consultazioni Mario Draghi 4 febbraio

I primi a incontrare Mario Draghi saranno gli esponenti di Azione, + Europa, Radicali italiani, facenti parte della componente Gruppo misto alla Camera e al Senato. Mezz'ora dopo, alle 16 il presidente del Consiglio incaricato vedrà il Movimento associativo italiani all'estero - PSI della componente Gruppo misto alla Camera. Alle 16.30 è in programma la consultazione con Centro Democratico - Italiani in Europa della componente Gruppo misto alla Camera. Alle 17, invece, sarà la volta del Gruppo Europeisti - MAIE- Centro Democratico del Senato. Alle 18, Mario Draghi incontrerò il Gruppo misto della Camera - Minoranze linguistiche. Chiudono la prima consultazioni alle 18.30 Noi con l'Italia - USEI - Cambiamo! - Alleanza di centro per la componente del Gruppo misto alla Camera, e Idea e Cambiamo per la componente Gruppo misto al Senato.

Consultazioni Mario Draghi 5 febbraio

Già dalle 11 del mattino, il presidente incaricato inizierà a incontrare le delegazioni politiche, con incontri che avranno una durata più lunga rispetto a quelli del giorno precedente. Il primo appuntamento in agenda è con il Gruppo per le autonomie (SVP - PATT, UV) del Senato. Dopo una pausa, l'incaricato riprenderà le consultazioni alle 13.45 con il Gruppo Liberi e Uguali della Camera e componente Liberi e Uguali del Gruppo misto del Senato. Dalle 12.45 e per la successiva ora, sarà la volta del Gruppo Italia Viva della Camera e del Gruppo Italia Viva-PSI del Senato. Dalle 15 alle 16 Mario Draghi vedrà i Gruppi Fratelli d'Italia della Camera e del Senato. L'ora successiva sarà, invece, dedicata ai Gruppi Partito Democratico della Camera e del Senato. I Gruppi Forza Italia - Berlusconi Presidente della Camera e Forza Italia- Berlusconi Presidente - UDC del Senato chiuderanno la seconda giornata di consultazioni a partire dalle 17.30.

Consultazioni Mario Draghi 6 febbraio

L'ultimo giorno di incontri per il presidente del Consiglio incaricato avrà inizio alle 11 con i Gruppi Lega-Salvini Premier della Camera e Lega-Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione del Senato, che avranno un'ora di tempo per parlare con Mario Draghi. Infine, gli ultimi a essere ricevuti saranno i Gruppi MoVimento 5 Stelle della Camera e del Senato. La chiusura delle consultazioni è prevista per le 13.15.