Coronavirus, Berlusconi. "Risultato positivo su recovery bond, le polemiche ad altri"

Con un messaggio postato su Facebook, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha spiegato la posizione del suo partito in merito al voto di oggi sulla mutualizzazione dei debiti pubblici per rispondere allo shock economico provocato dalla pandemia di coronavirus. "Oggi al Parlamento europeo abbiamo invitato la Commissione europea a proporre un massiccio pacchetto per la ripresa e per la ricostruzione. Abbiamo ottenuto un risultato positivo sui recovery bond, che chiedevamo da tempo: si tratta di uno strumento garantito dal bilancio comunitario, ampiamente condiviso, e che, pertanto, avrà maggiore efficacia rispetto a superati eurobond proposti dai Verdi ma irrealizzabili", ha scritto l'europarlamentare azzurro. Berlusconi ha poi aggiunto di lasciare agli altri la polemica sui nomi in quanto "Forza Italia bada ai risultati concreti".

Ma il voto ha creato divisioni nel mondo politico italiano. A meno di una settimana dalla prossima riunione dei capi di Stato e di governo dell’Unione, il Parlamento europeo ha approvato oggi una risoluzione non vincolante nella quale esorta i Ventisette Paesi membri a qualche forma di mutualizzazione dei debiti pubblici, come potrebbero essere i recovery bond, per fronteggiare la crisi economica che provocherà la pandemia di coronavirus.

La tensione è stata altissima, soprattutto tra i partiti italiani, con gli alleati che sostengomo il governo Conte in ordine sparso. Uno dei motivi del contendere è stato anche un emendamento presentato ieri dai Verdi per l'introduzione di coronabond con conseguente condivisione del debito tra i Paesi Ue. Il testo, però, è stato respinto con 326 voti contrari, 282 sì e 74 astensioni. I partiti italiani si sono divisi. A votare contro sono state Lega e Forza Italia. Pd, M5S e Fratelli d'Italia hanno votato a favore mentre Italia Viva si è astenuta.

Gli europarlamentari pentastellati, invece, si sono divisi nel voto all'Eurocamera sulla risoluzione per la crisi sul coronavirus: 10 di loro si sono astenuti, mentre tre (Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini e Rosa D'Amato) hanno votato contro. L'eurodeputata Eleonara Evi, invece, non ha partecipato. La risoluzione è comunque passata a larga maggioranza: i voti favorevoli sono stati 395, i contrari 171, gli astenuti 128.

Pd, Forza Italia e Italia Viva hanno votato a favore della risoluzione odierna. Lega e Fratelli d'Italia si sono espressi contro insieme a tre eurodeputati del M5s mentre, come scritto in precedenza, la maggioranza degli eurodeputati pentastellati si è astenuta. La spaccatura sul fronte degli alleati di governo apre un nuovo potenziale scontro nella maggioranza che sostiene il governo Conte.