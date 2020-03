Coronavirus, gaffe di Mark Rutte: "Stretta di mano vietata". Ma lui la dà

Nella serata di ieri non c'è stata solamente la conferenza stampa di Giuseppe Conte per comunicare agli italiani le nuove e più stringenti misure contro il coronavirus. Già, perché sostanzialmente in contemporanea si è tenuta anche quella del collega olandese, chiamato a riferire al suo popolo i provvedimenti adottati dai Paesi Bassi per combattere il Covid-19. Nel farlo, però, Mark Rutte ha commesso la più classica delle gaffe.

Dopo aver comunicato il divieto di salutarsi stringendosi la mano, il premier – al termine del suo discorso al Paese – si è congedato dal palco e dal suo interlocutore, Jaap van Dissel, il capo del Centro olandese per il controllo delle malattie infettive, stringendogli la mano (!).

Perché, si sa, le vecchie e sane (ma non in tempi di coronvirus) abitudini sono dure a morire. E il video che immortala il premier olandese annunciare il divieto di darsi la mano per poi infrangerlo un secondo dopo è una di quelle polaroid più significative di questi giorni difficile, che rimarranno ben vive nella memoria in futuro.

"D'ora in poi smetteremo di stringere la mano" , ha annunciato in conferenza stampa ieri sera, tra i diversi consigli dati ai suoi connazionali per limitare i rischi di contagio. "Si può toccare con i piedi o con i gomiti, o con qualsiasi cosa si possa trovare... ma da oggi in poi smetteremo di stringere la mano" . Ecco Subito dopo, Rutte si è voltato e istintivamente ha stretto con entusiasmo la mano a Jaap van Dissel, che era al suo fianco sul palco preposto per la conferenza stampa.

Appena si è reso conto dello scivolone, Rutte ha provato a sdrammatizzare e ci ha scherzato su: "Scusate, scusate! No, non è permesso! Facciamolo di nuovo" , ha detto Rutte sorridendo e i due si sono dati il gomito e hanno lasciato la sala fra le risate di fotografi e giornalisti. E di sicuro anche a casa qualcuno avrà messo per qualche secondo la preoccupazione da parte e si sarà sbellicato dalle risate.