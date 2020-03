Coronavirus, i francesi lasciano Alvise Maniero fuori dal Consiglio d'Europa

Alvise Maniero, capo delegazione italiano all’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa non è stato fatto entrare all’Assemblea nazionale francese che ieri ospitava i lavori dell’organizzazione che ha sede a Strasburgo. Il motivo? Perché viene dal Veneto, una delle regioni colpite dal coronavirus.

In un video sulla sua pagina Facebook. Maniero ha definito l’episodio “ spiacevole, imbarazzante e anche piuttosto grave ”, in quanto il parlamento italiano non è stato rappresentato e quella del nostro Paese è l’unica delegazione il cui presidente non ha preso parte ai lavori. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha evidenziato che il parlamento francese ha deciso di non permettere l’ingresso ai politici provenienti da zone ad alto rischio di epidemia. “ Il nostro ambasciatore ha protestato - ha raccontato Maniero -, io ho tenuto il punto perché dovevo garantire all’Italia di essere rappresentata al pari delle altre delegazioni e sono giunto a farmi revocare il visto d’ingresso al Parlamento francese ”. Poi il deputato grillino ha deciso di tornare a casa. E ha aggiunto che mercoledì aveva partecipato senza problemi alla riunione, quindi “ se il problema era quello di trovarci insieme in spazi chiusi potevamo fare una videoconferenza, come fanno migliaia di aziende tutti i giorni ”. L’esponente pentastellato ha evidenziato che certi fatti sono immotivati e “ stanno stigmatizzando l’Italia come untore dell’Europa e di mezzo mondo ”. Poi ha rincarato la dose sottolineando che “ tutto ciò è una follia dal punto di vista scientifico e razionale ”.