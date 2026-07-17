Bignami: "Così gli elettori sapranno chi governa un minuto dopo la chiusura dei seggi"

"Abbiamo approvato una legge con cui gli italiani, un minuto dopo la chiusura delle urne, sapranno chi li governa e sarà rispettata la volontà popolare. Finiscono i giochi di palazzo, gli intrighi di potere e si rafforza la stabilità e la democrazia. È una legge elettorale finalizzata a garantire la stabilità di governo e per questo l'abbiamo chiamata Stabilicum". Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, commenta così l'esito del voto di ieri sulla legge elettorale.

La stabilità, con il governo Meloni, è diventata un principio inderogabile?

"Sì, ricordo che da studi indipendenti si è stimato che i 10 anni di instabilità politica prima del governo Meloni sono costati all'Italia 265 miliardi".

Maggioranza divisa sulle preferenze. Chi ha tradito?

"Mi sembra che, al voto finale, la maggioranza abbia preso più voti di quelli di cui poteva contare sulla carta. Non vedo traditori. Vedo una maggioranza solida e robusta che, nonostante 110 voti segreti, ha approvato una riforma elettorale importantissima che secondo la sinistra non sarebbe mai passata".

Quello sulle preferenze, quindi, è stato un incidente di percorso?

"Non vedo incidenti di percorso. Era un emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Udc ed era legittimo che ognuno facesse le sue valutazioni".

Perché, secondo lei, la sinistra ha esultato come se avesse vinto i Mondiali?

"La sinistra ha esultato perché gli italiani non possano decidere chi saranno i loro rappresentanti. È allergica alla volontà popolare, governa quando nessuno la vota e vorrebbe una legge che mandi all'opposizione chi vince. Poi, però, quelli del Pd si fanno chiamare democratici".

Ora la legge passa in Senato. Intendete proporre di nuovo le preferenze?

"Fratelli d'Italia, alla Camera, ha fatto di tutto perché vi fossero le preferenze. Non mi permetto di dire cosa deve fare il Senato".

Quando si andrà a votare?

"Si tornerà alle urne nel 2027, conclusione naturale della legislatura. Qualsiasi altra ipotesi fa parte delle varie ricostruzioni un po' interessate da parte di chi le mette in giro. Ripeto, la legge elettorale è stata approvata con un numero di voti superiore a quelli di cui gode la maggioranza e, quindi, non vedo perché vi debbano essere ripercussioni sul governo".

Di solito quando si approva la legge elettorale è perché si vuole tornare al voto il prima possibile.

"Questa non è stata sicuramente la nostra intenzione. Anzi, abbiamo richiamato più volte la carta di Venezia che prevede che non si possano varare riforme elettorali nell'ultimo anno di legislatura. Dobbiamo completare il programma di governo, siamo a buon punto e vogliamo arrivare fino in fondo, rispettando i tempi della legislatura".

Cosa risponde alla sinistra che vi accusa di pensare solo alla legge elettorale?

"La sinistra continua a raccontare balle. Solo nelle ultime settimane abbiamo approvato il piano Casa, il dl lavoro, il dl rimpatri e, in sede europea, abbiamo approvato le norme per il controllo delle frontiere. Ma non solo. Pochi giorni fa abbiamo approvato il nuovo ddl Sicurezza con cui si potenziano ulteriormente le disposizioni sulla sicurezza. Fratelli d'Italia, infine, ha presentato una proposta di legge che prevede il rimpatrio degli immigrati condannati, mentre nel ddl Sicurezza abbiamo introdotto una norma in base alla quale si esclude la risarcibilità dei danni richiesti dai criminali nel caso la vittima abbia resistito alla violenza subita.

Chi vincerà le prossime elezioni?

"Giorgia Meloni e il centrodestra".