Soldi all'ex collega e il "meccanismo" Covid, Conte nei guai

Pagando si ottenevano commesse, rifiutandosi si restava a secco. È il sospetto che aleggia sulle commesse Covid dell'era Conte a Palazzo Chigi. I lavori della Commissione parlamentare fanno emergere con forza un quesito: esisteva un sistema parallelo attorno alle decisioni del governo nel fronteggiare la pandemia? Ieri si è aggiunto il tassello dell'Adaltis Srl. Incalzato dalle domande della capogruppo di Fdi Alice Buonguerrieri, il general manager della società Marco Spadaccioli ha riferito di aver versato 454mila euro agli avvocati Luca Di Donna e Giuseppe De Luca, legali dello studio Alpa, dove il leader grillino ha svolto la professione. "Se gli adempimenti oggetto di contratto li ha effettuati la società - ha chiesto la Buonguerrieri a Spadaccioli in Commissione - questi 360mila euro che si aggiungono ai 93mila pagati in precedenza, per che cosa sono stati pagati a questi avvocati?". La risposta di Spadaccioli è secca: "Possono essere stati pagati per le attività di controllo dei documenti prima di incaricarli e credo per la lettera che hanno scritto quando non ricevevamo l'incasso. Non vedo altra attività". Quindi, 454mila euro per qualche controllo e una lettera, senza adempimenti ulteriori. È solo l'ultimo risvolto raccontato dall'inchiesta dell'organo presieduto da Marco Lisei, anch'egli di Fdi.

Ieri l'opposizione ha persino chiesto le dimissioni del presidente e lo scioglimento della commissione. Il motivo? Aver disposto motu proprio escussioni delegate - dicevano - sul caso delle mascherine farlocche. Ma quelle audizioni erano state approvate in ufficio di presidenza anche dall'opposizione, che ha comunque optato per l'Aventino. Ma la chiave della giornata, più che lo scontro in aula, riguarda il caso Adaltis, perché non è isolato. Secondo quanto emerso in Commissione, Di Donna ha avvicinato più di un imprenditore, ricevendoli nello studio di Guido Alpa (il giurista di fama nazionale, ora defunto, che con l'ex premier ha provato a strappare il simbolo grillino a Beppe Grillo). A questo punto, Di Donna ha chiesto "percentuali milionarie per risolvere problemi o procurare commesse con la struttura commissariale - fa presente la Buonguerrieri - mascherando tutto, da quanto riferito dagli auditi, dietro una consulenza legale". Adaltis, JC Electronis, R Safety e Jarvit Srl. Adaltis è l'unica che ha pagato la consulenza a Di Donna (il 10% della commessa, come richiesto in tutti gli altri casi) ed è anche l'unica ad aver effettuato due forniture. Gli altri, che non hanno pagato, sono rimasti a bocca asciutta. Le intercettazioni esclusive in possesso del Giornale chiariscono meglio il quadro. In serata sono arrivate le parole del leader grillino. "Si sono presi un calcio nei denti perché chi è stato ascoltato ha spiegato che Conte non è mai intervenuto...ha chiuso il suo studio quando è stato nominato". Per l'ex presidente del Consiglio quello di Fdi è un "rimestare nel fango" ma "il fango vi viene addosso", ha chiosato.

Il commissario per il Covid non è sempre stato Domenico Arcuri, espressione grillina. Con l'avvento di Mario Draghi a Palazzo Chigi, è stato il generale Francesco Paolo Figliuolo a prendere le redini. In una conversazione telefonica, il broker Lorenzo Gragnaniello, collaboratore di Adaltis, dice a Spadaccioli: "Ma guarda in realtà dice che stanno fermando tutto, cioè nel senso che volendo dimostrare una discontinuità hanno fermato tutto quello che è diciamo il meccanismo". Quale meccanismo? Quello delle consulenze a Di Donna e a De Luca in cambio delle commesse? Quando il broker telefona, è appena uscito da un incontro con i due avvocati dello studio Alpa. "Eh per quanto riguarda invece le cose nostre...eeh... lui ha fatto tutte le verifiche, tutte le cose e roba varia e l'unica cosa che dice... molta calma... eh... perché....

lui è confidente. Gli hanno assicurato che entro quest'anno qualcosa si fa". Prima il "meccanismo" era oliato. Con Figliuolo si è inceppato qualcosa. Se qualcuno cerca un fil rouge, in questa storia trovarlo è davvero elementare.