Cuomo, via anche la sua collaboratrice DeRosa. L'accusatrice: "Voleva soddisfazione sessuale"

La solitudine tutta intorno a lui. Andrew Cuomo, il governatore di New York è solo, ad andarsene anche Melissa DeRosa, la principale assistente. Si è dimessa dal suo ruolo circa una settimana dopo la diffusione del rapporto del procuratore generale di Stato che accusa il governatore di aver molestato sessualmente undici donne. DeRosa si è unita all'amministrazione di Cuomo nel 2013, diventando alla fine uno dei confidenti più fidati del governatore. È diventata il suo aiutante principale nel 2017. «Personalmente, gli ultimi due anni sono stati emotivamente e mentalmente impegnativi - ha scritto DeRosa in una dichiarazione -. Sono per sempre grata per l'opportunità di aver lavorato con colleghi così talentuosi e impegnati per conto del nostro Stato».

DeRosa è accusata di aver provato a coprire i fatti oltre al fatto di aver provato a nascondere i dati reali sui decessi per Covid-19 nelle case di riposo per anziani nello stato di New York. E lascia anche la presidente di Time's Up, l'organizzazione fondata dalle donne di Hollywood per combattere abusi sessuali e promuovere la parità di genere, Roberta Kaplan, si è dimessa per le conseguenze del suo lavoro di consulenza all'amministrazione del governatore. «Quello che ha fatto a me è un crimine, ha infranto la legge» ha spiegato Brittany Commisso, una delle 11 donne che accusano Cuomo di molestie sessuali, è uscita allo scoperto ed in un'intervista alla Cbs racconta per la prima volta pubblicamente la sua storia. «Ci sono stati abbracci con l'intenzione di ottenere una certa soddisfazione sessuale», ha detto la giovane donna che aveva iniziato a lavorare per il governatore nel 2017. «Poi sono iniziati gli abbracci con i baci sulla guancia - ha continuato - poi c'è stata la volta che mi ha abbracciata e quando è andato a baciarmi sulla guancia, poi ha girato velocemente la testa e mi ha baciata sulle labbra». Commisso accusa Cuomo di averla toccata in modo inopportuno due volte. Una volta nella residenza del governatore, la vigilia di Natale del 2019, quando lei si era fermata per aiutarlo a preparare il discorso di fine anno. Anche il secondo, più grave, incidente è avvenuto nella residenza del governatore, con Cuomo che le ha avrebbe messo le mani sotto la camicetta. Il politico democratico potrebbe essere sostituito proprio da una donna. Il nome è quello di Kathy Courtney Hochul, la sua vice, che potrebbe prendere il suo posto nelle prossime settimane, se Cuomo verrà ufficialmente incriminato dalla procura oppure costretto alle dimissioni dopo l'avvio della procedura d'impeachment da parte del Congresso di New York.