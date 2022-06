"Diffamato dall'ex moglie". A Johnny Depp 15 milioni

Amber Heard è responsabile di diffamazione nei confronti dell'ex marito Johnny Depp. Dopo sei settimane di processo nel tribunale di Fairfax in Virginia dove i due attori si sono affrontati a colpi di dichiarazioni, registrazioni audio e video, sms e foto, Depp ha vinto la causa multimilionaria negli Usa. La giuria ha raggiunto - in circa 13 ore di camera di consiglio - un verdetto sulla doppia causa di diffamazione in sede civile, quella di Depp contro l'ex moglie per avergli rovinato la carriera con un articolo sul Washington Post del 2018 in cui lei, due anni dopo il divorzio, aveva detto di essere stata una vittima di violenza domestica, e la contro-denuncia della Heard, dopo che un avvocato dell'ex marito, Adam Waldman, aveva definito «una invenzione» le sue accuse. Depp aveva chiesto 50 milioni di dollari di danni, la Heard invece ne voleva 100: la giuria ha deciso che lui dovrà ottenere dall'ex moglie 15 milioni di dollari (10 per risarcimento danni e 5 come danni punitivi). Come consolazione lei ha ottenuto due milioni di risarcimento danni e nessun danno punitivo.

A prescindere dal verdetto finale, comunque, Depp aveva già vinto sul fronte dell'opinione pubblica, raccogliendo un esercito di sostenitori e almeno in base alle interazioni sui social, è stato di gran lunga in vantaggio per tutta la durata del processo. L'hashtag #JusticeForJohnnyDepp ha iniziato a fare tendenza con oltre 40mila tweet, e quattro milioni e mezzo di persone hanno firmato una petizione per chiedere di rimuovere completamente la Heard da Aquaman. «Qualunque cosa accada, JD ha vinto nella corte dell'opinione pubblica e quella era la cosa più importante per lui», ha scritto un suo fan. Depp non era presente alla lettura del verdetto perché si trova ancora in Gran Bretagna, dove ieri l'altro ha suonato con Jeff Beck alla Royal Albert Hall di Londra (e ha invitato l'ex Kate Moss ad applaudirlo). «A causa di impegni di lavoro presi prima del processo fisicamente non sarà in aula, ma si collegherà per guardare l'esito dal Regno Unito», ha spiegato una fonte vicina all'attore, che poco prima del verdetto è stato fotografato in un pub di Newcastle. Imbracciando la chitarra e salendo sul palco di tre concerti dell'amico (il primo a Sheffield e gli altri due a Londra), Depp è tornato alle origini mentre a Cannes sono state presentate anticipazioni del suo nuovo film francese Jeanne du Barry in cui ha la parte di Luigi XV.

Heard invece ha ascoltato in aula a Fairfax la decisione della giuria e poco prima del verdetto un suo portavoce ha commentato l'assenza dell'ex marito dicendo: «Dimostra quali sono le sue priorità. Johnny suona la chitarra in Gran Bretagna mentre Amber aspetta un verdetto in Virginia. Depp porta in tournée il suo cinismo e la sua mancanza di serietà». Heard in questo periodo si è ritirata nella sua «casa santuario» nel deserto della California con la figlia di un anno Oonagh Paige, mentre l'anno prossimo tornerà sul grande schermo per il sequel di Aquaman (sia pure con una parte ridotta e questo al processo è stato usato dai suoi avvocati per dimostrare che Johnny le ha rovinato la carriera), oltre ad avere in cantiere altri due film: Run Away With Me e In the Fire. La giuria - cinque uomini e due donne, la cui identità resterà segreta per un anno alla luce dell'attenzione spasmodica dei media come richiesto dalla giudice Penney Azcarate - è tornata in un primo momento in camera di consiglio perché i giurati non avevano assegnato una cifra compensatoria della diffamazione.