"Un dispositivo hi-tech mi aiutò a ritrovare la tenda"

Lo spirito delle grandi imprese richiede coraggio, tenacia, abnegazione. Forza per spingere un sogno oltre i limiti del possibile. E laddove l'uomo non arriva, ecco che la tecnologia può offrire un sostegno determinante.

Ne sa qualcosa il grande alpinista italiano Simone Moro, primo ad aver scalato in invernale il Nanga Parbat, vetta da 8.126 metri di altezza temuta per le sue insidie. Durante quella conquista, l'esploratore bergamasco fu assistito in maniera determinante dalle funzioni di un dispositivo Garmin che indossava al polso. «Tutto attorno era buio, mi aiutò a ritrovare la mia tenda mentre scendevo dalla cima a 52 gradi sotto zero» ha raccontato lui stesso nell'ambito dell'iniziativa «Authentic Project», lanciata da Garmin nei giorni scorsi per celebrare le grandi imprese di cui il brand è stato protagonista. Il progetto, dedicato al mondo delle gioiellerie hi-tech, ripercorre le avventure di chi ha attraversato territori inesplorati ed estremi contando sulle funzioni della tecnologia Garmin. Ad avviare idealmente la campagna di comunicazione in store è stato proprio Simone Moro, al quale il brand statunitense ha dedicato una vetrina itinerante (ora al Garmin Premium Dealer di via Statuto a Milano) con i memorabilia della sua impresa sul Nanga Parbat. «Su quella montagna, grande 40 volte il massiccio del Monte Bianco, ci sono salito io, ma la tecnologia è stata fondamentale. Questi dispositivi efficientano la preparazione e la sicurezza» ha spiegato l'alpinista, celebrando gli esploratori italiani come i più grandi di sempre. «Dovremmo essere orgogliosi e più consapevoli di questo». Con il lancio del suo «Authentic Project», Garmin ha colto l'occasione per accendere i riflettori sulle tecnologie avanzate dei propri nuovi smartwatch multisport: «epix Pro» e «fnix 7 Pro». Il primo si è dotato della torcia e ha arricchito la propria gamma con tre dimensioni di cassa, tutte con una durata eccezionale della batteria (fino a 31 giorni). Il secondo ha esteso invece la ricarica solare e la torcia LED su tutti i modelli, oltre a integrare innovative funzioni di monitoraggio della performance e della salute. Anche in questo caso viene segnalata un'autonomia extra, estesa fino a 37 giorni in modalità smartwatch e fino a 139 ore con Gps attivato in Expedition Mode. Funzioni pronte a soddisfare gli amanti della vita all'aria aperta e i sognatori di grandi imprese.