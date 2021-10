Parte la trattativa per il "salva pensioni": cosa si sono detti Draghi e Salvini

Sono giorni concitati per la nuova legge di bilancio che, nelle intenzioni del governo, dovrebbe portare all'abolizione della quota 100. Il rischio, stando a quanto si apprende, è di tornare a un sistema che si avvicina a quello della riforma Fornero. La Lega e i sindacati premono per evitarlo e il Carroccio sta spingendo per trovare soluzioni alternative e, anche per questo motivo, Matteo Salvini ha incontrato Mario Draghi a Palazzo Chigi.

" La Lega è al lavoro sul 'salva pensioni', per evitare il ritorno alla Fornero ", ha dichiarato il partito di Matteo Salvini in una nota dopo l'incontro tra il suo leader e il presidente del Consiglio. Fonti della Lega fanno sapere che l'incontro tra Salvini e Draghi è stato " lungo e positivo ". Il leader del Carroccio " ha illustrato le sue proposte per rilanciare il Paese e difendere lavoro e pensioni ".

Il nodo non è semplice da sciogliere, perché i punti che devono essere risolti sono numerosi e di non semplice soluzione. Le resistenze che il Mef sta incontrando per superare quota 100 attraverso un nuovo sistema di quote persistono. I sindacati fanno opposizione sulla proposta di quota 102 e 104 e ribadiranno le loro forti perplessità domani, quando le delegazioni incontreranno Mario Draghi a Palazzo Chigi.

Durante il vertice con il presidente del Consiglio, i sindacati porteranno la proposta di permettere l'uscita a chi ha raggiunto 41 anni di contributi al netto dell'età oltre a garanzie per gli assegni di giovani e donne. Un'idea che sembra trovare l'appoggio anche di Matteo Salvini e della Lega. Inoltre, le forze politiche stanno pressando il governo per la conferma di Opzione Donna, manovra sostenuta da Pd e da M5S, che consentirebbe l'uscita anticipata a 58 o 59 anni, rispettivamente nel caso in cui si tratti di lavoratrici private o autonome, con un minimo di 35 anni di contributi.

La Lega si è detta pronta al dialogo: " La discussione per una riforma ragionevole è in corso. Inutile soffermarsi ora su numeri e quote: dobbiamo dare risposte concrete alle lavoratrici ed ai lavoratori che attendono di poter andare in pensione ". Così ha dichiarato il sottosegretario al Mef della Lega, Federico Freni, sottolineando che " occorre assicurare una gradualità nel passaggio verso la normalità ". Inoltre, nelle ultime ore, Claudio Durigon ha smentito alcune indiscrezioni: " Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni media, la Lega non è 'verso il sì' alle nuove misure sulle pensioni. Stiamo ancora lavorando alla riforma, con buonsenso e determinazione. L'obiettivo è non tornare alla Fornero ".

Il Consiglio dei ministri che dovrà esaminare la legge di bilancio dovrebbe tenersi tra mercoledì e giovedì. Una cabina di regia non è stata convocata ed è possibile che non ci sarà. Mercoledì il governo dovrebbe incontrare i sindacati.