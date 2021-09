"Draghi soluzione logica per il Colle": Garavaglia segue Giorgetti

Nella Lega si allarga il fronte di chi vorrebbe eleggere Mario Draghi al Quirinale. Anche Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, ha lanciato la candidatura del presidente del Consiglio per il Colle: " Che Mario Draghi finisca al Quirinale mi sembra una soluzione logica. Il quando è tutto da vedere. Non dipende certo dal sottoscritto ", ha detto ai microfoni di Rtl 102.5.

Il primo a parlare apertamente dell'elezione dell'ex presidente della Bce è stato Giancarlo Giorgetti, ministro per lo Sviluppo economico, leader dell'ala "moderata" del Carroccio e fidato amico del presidente del Consiglio. Ieri, in un'intervista alla Stampa, ha detto: " L’interesse del Paese è che Draghi vada subito al Quirinale, che si facciano subito le elezioni e che governi chi le vince ", aggiungendo che, se salisse sul Colle, il presidente del Consiglio diverrebbe " il nuovo De Gaulle ". E ha escluso la candidatura di Silvio Berlusconi, che pure Matteo Salvini ha proposto più di una volta: " Berlusconi ha poche possibilità, Salvini ne parla per evitare di parlare di cose più serie. La vera discriminante politica per i prossimi sette anni è che cosa fa Draghi ".